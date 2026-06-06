Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra

Ha comenzado una tormenta magnética cuando una nube de plasma, resultado de una llamarada solar de clase X, llegó a la Tierra esta noche. Así se informó basándose en datos del Instituto de Geofísica Aplicada. Ixbt.com informa .

Según las observaciones, inicialmente se registró una tormenta magnética de nivel G1 por la tarde (hora de Taskent), pero el evento escaló al nivel G2 unas horas después. Los expertos supervisan la situación constantemente.

Anteriormente, los científicos advirtieron que varias nubes de plasma se dirigían hacia nuestro planeta tras las llamaradas de clases M9.3, M7.7 y X1.0 ocurridas el 3 de junio. Cada uno de estos eventos estuvo acompañado por la eyección de grandes cantidades de materia al espacio.

Los cálculos actualizados sugieren que la tormenta del viernes se mantendrá principalmente en los niveles G1 y G2. Tales fluctuaciones geomagnéticas pueden afectar a los sistemas de comunicación y a las redes eléctricas, así como a la salud de las personas sensibles.