Google firma un contrato de 920 millones de dólares con SpaceX por capacidad de computación

SpaceX ha alcanzado un acuerdo importante sobre capacidad de computación con Google en vísperas de su histórica salida a bolsa. Según documentos oficiales publicados el viernes, Google pagará a SpaceX 920 millones de dólares al mes desde octubre de 2026 hasta junio de 2029. A cambio, el gigante de las búsquedas tendrá acceso a aproximadamente 110.000 GPU NVIDIA, CPU y otros componentes de memoria relacionados. Techcrunch.com informa .

Este acuerdo es similar al contrato que SpaceX firmó con Anthropic a finales de mayo. Bajo el acuerdo con Anthropic, la empresa aceptó pagar 1.250 millones de dólares al mes por la capacidad del centro de datos Colossus 1 en Tennessee. El contrato con Google representa aproximadamente la mitad de la capacidad de Colossus 1, pero SpaceX no reveló qué centro de datos específico se asignaría a Google. Elon Musk había insinuado anteriormente que el centro Colossus 2 estaría reservado para las necesidades de xAI.

Representantes de Google señalaron que este paso está relacionado con la demanda inesperadamente alta de productos de inteligencia artificial. «Google Cloud y SpaceX son socios de larga data. Este es un acuerdo a corto plazo que sirve como puente para satisfacer la creciente demanda de nuestra plataforma de agentes Gemini Enterprise», dijo la empresa en un comunicado. Alphabet ha destinado más de 180.000 millones de dólares a gastos de capital este año, y se espera que esta cifra aumente aún más en 2027.

El contrato también incluye una cláusula de rescisión: ambas partes pueden terminar el acuerdo con un aviso de 90 días después del 31 de diciembre de 2026. Si SpaceX no entrega la cantidad prometida de GPU antes del 30 de septiembre de 2026, Google tiene derecho a cancelar el contrato o reducir los pagos. Esta noticia se anunció una semana antes de que las acciones de SpaceX comenzaran a cotizar en el Nasdaq. La empresa pretende recaudar 75.000 millones de dólares con una valoración de 1,75 billones de dólares.