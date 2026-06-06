La NASA acelera el proyecto de motor nuclear para la misión a Marte

La NASA está desarrollando un modelo de gestión simplificado para la misión Space Reactor 1 Freedom (SR-1 Freedom), que demostrará un sistema de propulsión eléctrica nuclear diseñado para viajar a Marte. Programada para su lanzamiento en aproximadamente 2,5 años, esta misión pretende ser la primera en la historia en alimentar motores iónicos o de plasma utilizando electricidad generada por un reactor nuclear. Esta tecnología garantiza una alta eficiencia para vuelos interplanetarios de larga distancia. Según Ixbt.com informe .

La administración de la NASA está revisando los procesos de gestión para acelerar la implementación del proyecto. La administradora asociada interina Lori Glaze declaró que la agencia está adaptando los requisitos existentes para reducir los retrasos en la toma de decisiones y eliminar las barreras administrativas. Este enfoque permite completar el proyecto dentro del breve plazo especificado.

La rápida implementación de la misión está vinculada al uso de la infraestructura técnica existente. El módulo Power and Propulsion Element (PPE), que se está desarrollando actualmente para la estación lunar Gateway, ha sido seleccionado como plataforma. Además, se utilizarán proyectos de reactores de investigación desarrollados por el Departamento de Energía de EE. UU. (Department of Energy) para el componente nuclear. El dispositivo estará equipado con una larga estructura que separa el reactor de la sección principal y grandes radiadores para la disipación de calor.

Como parte de la misión SR-1 Freedom, la nave espacial SkyFall también será llevada a Marte. Este sistema entrará en la atmósfera del planeta y desplegará tres pequeños helicópteros basados en el diseño de Ingenuity. La NASA tiene como objetivo minimizar el volumen de nuevos desarrollos maximizando el uso de tecnologías probadas durante la misión Perseverance.

El costo del proyecto aún no se ha divulgado oficialmente. Aunque SR-1 Freedom no se incluyó en la solicitud presupuestaria para el año fiscal 2027, se planea financiarlo mediante la reasignación de fondos existentes, incluida una parte del presupuesto asignado al programa Gateway.