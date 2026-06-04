La Juventus abandonne le transfert d'Alisson et se concentre sur Emiliano Martinez

Le club turinois de la Juventus a reporté son attention sur Emiliano Martinez après l'échec de ses tentatives pour recruter le gardien de but d'Liverpool, Alisson Becker. Malgré les informations faisant état d'un accord personnel avec le portier brésilien, le club de la Mersey ne souhaite pas vendre son joueur clé. Cela a contraint la "Vieille Dame" à examiner d'autres options avant la nouvelle saison. Selon Goal.com rapporte .

Liverpool a activé la clause de prolongation de contrat d'Alisson de 12 mois, visant à maintenir la stabilité de l'effectif. Le club de Premier League a décidé de ne pas laisser partir son gardien titulaire après le départ de plusieurs joueurs expérimentés. Par conséquent, la direction de la Juventus a établi une liste de candidats alternatifs sur le marché des transferts.

Selon la Gazzetta, le gardien d'Aston Villa et champion du monde 2022, Emiliano Martinez, est devenu la cible principale du club turinois. Le gardien argentin de 33 ans a exprimé son ouverture à de nouveaux défis. Sa valeur de transfert est estimée à environ 20 millions d'euros, mais son salaire annuel de 6 millions d'euros pourrait poser des difficultés financières à la Juventus.

Parallèlement, les Turinois surveillent également le gardien de Tottenham, Guglielmo Vicario. Le portier italien de 29 ans souhaite retourner en Serie A. Le salaire de Vicario est nettement inférieur à celui d'Emiliano Martinez (3 à 4 millions d'euros par an), ce qui correspond mieux aux plans financiers de la direction de la Juventus. Le club est sur le point de choisir entre ces deux candidats.