Le Real Madrid prêt à payer 15 millions d'euros pour Jose Mourinho

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Le Real Madrid prêt à payer 15 millions d'euros pour Jose Mourinho

Le club portugais du Benfica a confirmé avoir reçu une offre officielle du président du Real Madrid, Florentino Perez, concernant Jose Mourinho. Selon une déclaration envoyée par le club lisboète à la Commission du marché des valeurs mobilières portugais (CMVM), le club madrilène s'est dit prêt à payer la clause libératoire du contrat du spécialiste. Cela a été rapporté par Goal.com rapport .

Ces démarches sont directement liées aux élections présidentielles au Santiago Bernabeu. Le président sortant, Florentino Perez, utilise l'option Jose Mourinho comme un atout majeur dans sa lutte contre son principal rival, Enrique Riquelme. Si Perez remporte l'élection dimanche, le retour du "Special One" à Madrid sera officialisé.

La direction du Benfica ne compte pas laisser partir son entraîneur gratuitement. Selon le communiqué officiel, la clause de 15 millions d'euros dans le contrat de Jose Mourinho doit être activée pour son retour en La Liga. Ce montant équivaut au salaire annuel récent de l'entraîneur au club lisboète.

Le rival de Perez, Enrique Riquelme, avait promis de signer les stars de Manchester City, Erling Haaland et Rodri, s'il remportait l'élection. En réponse, Florentino Perez cherche à gagner la confiance des membres du club en proposant la candidature d'un entraîneur expérimenté.

Fait intéressant, une vidéo montrant Jose Mourinho acceptant de retourner à Madrid a circulé sur les réseaux sociaux mercredi. Plus tard, l'entraîneur a précisé que la vidéo avait été créée à l'aide de l'IA (intelligence artificielle). Néanmoins, la campagne de Perez poursuit ses efforts de promotion concernant le retour du spécialiste portugais.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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