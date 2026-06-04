Le prix du Bitcoin bloqué au niveau de support de 60 000 dollars

Après l'ouverture des négociations à Wall Street jeudi, le prix du Bitcoin (BTC) est tombé sous les 64 000 dollars, avec des pertes hebdomadaires atteignant 13,5 %. Selon les données de TradingView, le prix du BTC peine à se redresser après avoir atteint son plus bas niveau depuis début février. Cointelegraph.com rapporte .

La paire BTC/USD a retesté sa ligne de tendance de la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 semaines et continue d'imiter le comportement du marché « baissier » de 2022. Le trader reconnu Daan Crypto Trades a souligné dans son analyse sur la plateforme X que la baisse se poursuit après un test infructueux de la zone des 80 000 dollars.

Selon l'expert, l'attention principale est actuellement portée sur le niveau de 60 000 dollars, qui devrait servir de point de soutien clé maintenant le marché. L'importance de ce niveau est encore accrue par le fait que l'indicateur hebdomadaire 200MA se situe également dans cette zone.

La ressource analytique The Kobeissi Letter note que depuis octobre 2025, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a perdu plus de 2 billions de dollars. Cela entraîne une inquiétude croissante parmi les investisseurs et une diminution de la liquidité.

À court terme, les vendeurs dominent toujours. Selon un analyste connu sous le pseudonyme d'Exitpump, chaque hausse des prix dans le carnet d'ordres à terme de la bourse Binance se heurte à une forte pression vendeuse, ce qui entrave la hausse des prix.