Pluie attendue dans certaines régions du pays demain

Demain, des pluies de courte durée et des orages sont probables dans plusieurs régions d'Ouzbékistan. Il est signalé que des crues soudaines peuvent se produire dans les zones de piémont et de montagne. Cela a été indiqué dans les prévisions météorologiques publiées par « Uzhydromet » pour le 5 juin.

Selon les rapports, ville de Tachkentconnaîtra un temps variable, avec des pluies de courte durée et des orages possibles dans la seconde moitié de la journée. Les températures seront d'environ 17–19 degrés la nuit et de 30–32 degrés le jour. Le vent soufflera d'est à 3–8 m/s, se renforçant jusqu'à 10–12 m/s dans certaines zones, avec des risques de poussière et de brume.

République du Karakalpakstan et Khorezm n'attendent pas de précipitations. La température de l'air atteindra 28–33 degrés pendant la journée. Un temps similaire persistera dans les régions de Boukhara et de Navoï, avec des températures diurnes pouvant atteindre 35 degrés.

Région de Tachkent, Syrdaria, Jizzakh et Samarcande resteront principalement sèches. Seulement dans certains districts de la région de Tachkent, il y a une possibilité de pluies de courte durée et d'orages dans la seconde moitié de la journée. Les températures seront d'environ 28–33 degrés.

Kachkadaria et Surkhandaria resteront les plus chaudes. Les températures diurnes dans ces zones devraient atteindre 33–38 degrés.

Vallée de Ferghana — Andijan, Namangan et Ferghana pourraient également connaître des pluies de courte durée et des orages par endroits dans la seconde moitié de la journée. Les températures diurnes seront d'environ 28–33 degrés.

Dans les zones de piémont et demontagne

du pays, des pluies intermittentes et des orages sont attendus. Les températures seront d'environ 10–15 degrés la nuit et 18–23 degrés le jour. Par ailleurs, le risque de crues soudaines et d'inondations persiste dans ces zones.