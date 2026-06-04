Les prix des robots humanoïdes s'effondrent : désormais moins chers que les voitures

Le marché des robots humanoïdes est à l'aube d'un changement fondamental. Il y a à peine un an, les prototypes d'ingénierie coûtaient près d'un million de yuans (environ 150 000 dollars), mais aujourd'hui, de tels appareils apparaissent en masse sur les marchés secondaires chinois à des prix dix fois inférieurs. Actuellement, ils peuvent être achetés pour environ 50 000 yuans (environ 7 400 dollars). Selon Ixbt.com rapporte .

Le nombre de robots « comme neufs » achetés pour des tests par des blogueurs tech et des agences a également augmenté sur les plateformes de commerce secondaire. Ces appareils sont généralement vendus avec une remise de 60 à 70 % par rapport à leur prix initial. La concurrence sur le marché primaire s'est également intensifiée : Unitree Robotics propose son robot R1 Air pour 29 900 yuans, tandis que le prix d'un nouveau robot à deux bras lancé en avril est tombé à 26 900 yuans.

Le robot Bumi, présenté par Songyan Power, est devenu le premier modèle de l'histoire des robots humanoïdes à passer sous la barre des 10 000 yuans, avec un prix de 9 998 yuans. Le premier lot de 500 unités s'est vendu en seulement deux jours. De plus, le modèle Booster K1 de Booster Robotics est également vendu 29 900 yuans, ce qui indique une baisse brutale des prix des robots industriels.

Le marché de la location de robots a également connu une baisse significative des prix. Alors que la location quotidienne d'un robot humanoïde atteignait auparavant 10 000 yuans, les tarifs de location commerciale sont tombés à 800–1 500 yuans par jour en mai de cette année. Les experts estiment que la baisse du coût des composants et le passage des conditions de laboratoire à la production de masse favorisent une nouvelle réduction des prix.