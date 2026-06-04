Jose Mourinho pourrait devenir entraîneur du Real Madrid : la condition principale révélée

Jose Mourinho pourrait revenir de manière inattendue au poste d'entraîneur principal du Real Madrid. Cependant, cette nomination dépend directement du résultat des élections présidentielles du club à venir. Le président sortant Florentino Pérez utilise la candidature du spécialiste portugais pour rallier les électeurs. C'est ce que rapporte Goal.com rapport .

Florentino Pérez et son rival Enrique Riquelme s'affrontent dans la course à la présidence. Alors que Pérez promet d'amener Jose Mourinho et Ibrahima Konaté dans l'équipe, Riquelme tente d'impressionner les électeurs avec des transferts plus importants — Erling Haaland et Rodri. Les élections qui se tiendront dimanche détermineront l'orientation future du club.

Florentino Pérez a présenté une vidéo indiquant qu'un accord avec Jose Mourinho a déjà été conclu. On y voit l'entraîneur de 63 ans porter le maillot du Real Madrid. Le club de Benfica a également confirmé via la bourse qu'une indemnité de 15 millions d'euros serait versée pour Mourinho si Pérez l'emporte. Ce montant est bien supérieur aux 6 millions d'euros précédemment estimés.

Le candidat rival Enrique Riquelme a ciblé les stars de Manchester City. Soulignant le désir d'Erling Haaland de jouer pour le Real Madrid, il a promis que les négociations pour Rodri commenceraient lundi. Selon Riquelme, s'il est élu président, Rodri deviendra définitivement membre du club madrilène.

Actuellement, Florentino Pérez prévoit de recruter le défenseur de Liverpool Ibrahima Konaté en tant qu'agent libre. La lutte entre les deux candidats promet un mercato passionnant pour les supporters du Real Madrid. La décision finale sera connue après le vote de dimanche.