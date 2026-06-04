Bugatti dévoile son premier téléviseur : un design unique

La marque de hypercars Bugatti, en collaboration avec l'entreprise autrichienne C SEED, a dévoilé le N1, un téléviseur transformateur. Cette nouveauté est présentée comme une solution audiovisuelle de luxe exclusive, produite sur commande pour les villas, les yachts et les propriétaires de biens immobiliers d'élite. Selon Ixbt.com rapporte .

Le design de l'appareil s'inspire de la hypercar Bugatti Tourbillon. Le boîtier est fabriqué en aluminium aéronautique et en fibre de carbone, transposant la célèbre ligne C-Line, caractéristique du monde automobile, dans l'électronique grand public. Cette ligne élégante, conçue par Jean Bugatti, enveloppe la carrosserie des hypercars et sépare visuellement l'habitacle.

À l'état plié, le téléviseur ressemble à une sculpture de designer moderne, mais s'ouvre complètement en 45 secondes d'une simple pression sur un bouton. Les acheteurs se voient proposer des versions de 110, 137 et 165 pouces basées sur des panneaux MicroLED 4K. L'écran prend en charge la technologie HDR10+ et offre une luminosité allant jusqu'à 4000 nits.

De plus, l'appareil peut pivoter à 180 degrés et est équipé d'une technologie spéciale pour masquer les joints entre les panneaux. Le système audio est basé sur des haut-parleurs Wisdom Audio, qui se déploient automatiquement lorsque le téléviseur est allumé. Chaque unité peut être personnalisée avec les couleurs originales des voitures Bugatti, des finitions en cuir et des plaques gravées individuellement.

Le prix officiel n'a pas encore été divulgué, mais les modèles standard similaires de C SEED coûtent environ 400 000 dollars. La version sous la marque Bugatti devrait être encore plus chère.