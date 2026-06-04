Les billets du combat de Conor McGregor vendus en 4 minutes

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Les billets du combat de Conor McGregor vendus en 4 minutes

Les billets pour l'événement UFC 329 à Las Vegas, aux États-Unis, se sont vendus en un temps record. Selon les médias étrangers, les billets ont été épuisés seulement 240 secondes après leur mise en vente.

Les prix des billets étaient fixés à 600 dollars pour les places en hauteur et à 43 000 dollars pour les premiers rangs autour de l'octogone.

Le combat principal du tournoi, prévu le 11 juillet, opposera le combattant irlandais de MMA Conor McGregor à l'ancien champion des poids plumes de l'UFC Max Holloway dans un match revanche. Le combat se déroulera dans la catégorie des poids welters.

Il s'agit du deuxième combat entre les deux athlètes. Ils étaient montés sur l'octogone pour la première fois en août 2013, et McGregor avait remporté la victoire par décision unanime.

Selon les rapports, Conor McGregor gagnera 15 millions de dollars grâce à ce combat. De plus, un bonus non divulgué est prévu pour le sportif irlandais.

Pour information, il est le premier combattant de l'histoire de l'UFC à détenir des ceintures de champion dans deux catégories de poids simultanément.

Conor McGregorMax HollowayUFCLas VegasIrlande
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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