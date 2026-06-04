Ray Dalio met en garde contre une bulle sur le marché de l'IA

Le fondateur du fonds spéculatif Bridgewater Associates, le milliardaire Ray Dalio, a déclaré que la croissance rapide du marché de l'intelligence artificielle (IA) indique la formation d'une bulle d'investissement, qui pourrait éclater tôt ou tard. Dans une interview accordée à Bloomberg Television, Dalio a souligné que toutes les grandes révolutions technologiques s'accompagnent de périodes d'investissement excessif. Ixbt.com rapporte .

Selon lui, les acteurs du marché font face à un choix difficile : soit dépenser trop de capital pour capturer des parts de marché, soit laisser passer des opportunités aux concurrents en n'investissant pas suffisamment. Ces derniers mois, les fabricants de semi-conducteurs axés sur l'infrastructure IA ont été l'un des principaux moteurs du marché boursier. La demande de puces haute performance pour les centres de données a entraîné des cours record et suscité des débats sur la surchauffe du secteur.

Le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, répondant aux inquiétudes des investisseurs, a souligné que les investissements dans le marché de l'IA génèrent des rendements « extrêmement élevés » et que le cycle technologique actuel est stable. Cependant, Dalio met en avant un risque fondamental : selon lui, la bulle éclatera lorsque les attentes commenceront à se transformer en flux de trésorerie réels et que le marché sera contraint de réévaluer le potentiel de profit des entreprises.

Le milliardaire a noté que la dynamique actuelle du secteur de l'IA pourrait répéter le scénario typique des cycles technologiques, où une période de croissance rapide est remplacée par une correction douloureuse, indépendamment de la valeur réelle de la technologie. Pour rappel, Ray Dalio a quitté entièrement la direction de Bridgewater Associates en 2025, a vendu sa participation et a démissionné du conseil d'administration.