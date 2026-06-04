Ray Dalio met en garde contre une bulle sur le marché de l'IA

·55·Technologie
Ray Dalio met en garde contre une bulle sur le marché de l'IA

Le fondateur du fonds spéculatif Bridgewater Associates, le milliardaire Ray Dalio, a déclaré que la croissance rapide du marché de l'intelligence artificielle (IA) indique la formation d'une bulle d'investissement, qui pourrait éclater tôt ou tard. Dans une interview accordée à Bloomberg Television, Dalio a souligné que toutes les grandes révolutions technologiques s'accompagnent de périodes d'investissement excessif. Ixbt.com rapporte .

Selon lui, les acteurs du marché font face à un choix difficile : soit dépenser trop de capital pour capturer des parts de marché, soit laisser passer des opportunités aux concurrents en n'investissant pas suffisamment. Ces derniers mois, les fabricants de semi-conducteurs axés sur l'infrastructure IA ont été l'un des principaux moteurs du marché boursier. La demande de puces haute performance pour les centres de données a entraîné des cours record et suscité des débats sur la surchauffe du secteur.

Le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, répondant aux inquiétudes des investisseurs, a souligné que les investissements dans le marché de l'IA génèrent des rendements « extrêmement élevés » et que le cycle technologique actuel est stable. Cependant, Dalio met en avant un risque fondamental : selon lui, la bulle éclatera lorsque les attentes commenceront à se transformer en flux de trésorerie réels et que le marché sera contraint de réévaluer le potentiel de profit des entreprises.

Le milliardaire a noté que la dynamique actuelle du secteur de l'IA pourrait répéter le scénario typique des cycles technologiques, où une période de croissance rapide est remplacée par une correction douloureuse, indépendamment de la valeur réelle de la technologie. Pour rappel, Ray Dalio a quitté entièrement la direction de Bridgewater Associates en 2025, a vendu sa participation et a démissionné du conseil d'administration.

Ray DalioIntelligence ArtificielleNVIDIAInvestissementBloomberg
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Helion lève 465 millions de dollars pour l'énergie de fusionAujourd'hui, 04:29La plateforme Dzen passe à l'architecture IA CortexAujourd'hui, 02:51Founders Fund lance une émission avec les stars de la techAujourd'hui, 00:29Le PDG d'Airbnb Brian Chesky lance un nouveau laboratoire d'IAAujourd'hui, 23:00Anthropic à la veille de l'IPO : Daniela Amodei dissipe les doutes sur l'IAAujourd'hui, 22:55
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale