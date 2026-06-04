Le Bayern Munich trouve un accord avec un défenseur de l'équipe d'Allemagne

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Le Bayern Munich trouve un accord avec un défenseur de l'équipe d'Allemagne

Le club munichois du Bayern a franchi une étape importante concernant le transfert de la star de l'Eintracht Francfort, Nathaniel Brown. Selon les informations, un accord verbal complet a été trouvé entre la direction du Bayern et le footballeur. L'équipe dirigée par Vincent Kompany a identifié le latéral gauche de 22 ans comme cible principale dans le processus de renouvellement de l'effectif. Cela a été rapporté par Goal.com site d'info .

Nathaniel Brown, connu pour ses brillantes performances en Bundesliga, se prépare actuellement pour la Coupe du monde avec l'équipe nationale allemande. Selon les rumeurs, le joueur a accepté les termes d'un contrat à long terme avec le club munichois jusqu'en 2031. Le Bayern le considère non seulement comme un défenseur, mais aussi comme un joueur polyvalent capable de jouer ailier.

Cependant, les négociations entre les clubs ne sont pas encore terminées. Le directeur sportif de l'Eintracht Francfort, Markus Krösche, demande 60 millions d'euros pour le défenseur talentueux. Ce prix élevé pourrait retarder le transfert ou même l'arrêter complètement. Le Bayern n'a pas encore pleinement accepté de payer cette somme.

Cette incertitude suscite l'espoir chez d'autres géants européens. Arsenal, Manchester City et le Real Madrid pourraient également entrer dans la course pour Nathaniel Brown. En particulier, Arsenal a inclus le joueur sur sa liste restreinte pour renforcer sa défense. Si le Bayern ne résout pas rapidement les questions financières, le club londonien devrait remporter le transfert.

La saison dernière, Nathaniel Brown a joué 42 matchs pour Francfort, marquant 4 buts et délivrant 6 passes décisives. Bien que son équipe ait terminé 8e de Bundesliga et manqué les compétitions européennes, les statistiques individuelles du joueur continuent d'attirer l'attention des grands clubs.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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