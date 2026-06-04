Wildberries lance un assistant IA pour la recherche de produits

L'équipe de Wildberries lance un nouvel outil basé sur l'IA — un assistant IA pour la recherche de produits. Les utilisateurs pourront désormais formuler leurs requêtes en langage naturel au lieu d'utiliser des mots-clés traditionnels. Cela a été annoncé par le service de presse de RWB (la société unie de Wildberries et Russ). Selon Ixbt.com rapporte .

Le nouvel outil fonctionne sous forme de chat et utilise un grand modèle de langage (LLM) propriétaire pour traiter les requêtes. Selon les développeurs, l'assistant est capable non seulement de trouver des produits spécifiques, mais aussi de comprendre l'essence de la tâche et de proposer des solutions. Par exemple, il suffit à l'utilisateur d'écrire simplement : "choisis un sac à dos pouvant contenir un ordinateur portable pour les voyages d'affaires."

L'assistant IA analyse la requête et propose plusieurs options. Les utilisateurs peuvent comparer ces options, discuter de leurs caractéristiques et affiner leur choix. Le système permet également d'effectuer des tâches complexes telles que "trouver un cadeau pour un collègue jusqu'à 400 000 sums" ou "préparer un ensemble d'articles essentiels pour un voyage à la mer avec un enfant."

L'assistant est disponible sur la page des résultats de recherche de Wildberries et fonctionne avec toutes les catégories, des vêtements et cosmétiques à l'électronique et aux articles pour enfants. Auparavant, la marketplace avait introduit des fonctions telles que la "comparaison intelligente" des produits, une cabine d'essayage virtuelle, la recherche par image et le résumé des avis par réseau neuronal.