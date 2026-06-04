Wildberries lance un assistant IA pour la recherche de produits

·45·Technologie
Wildberries lance un assistant IA pour la recherche de produits

L'équipe de Wildberries lance un nouvel outil basé sur l'IA — un assistant IA pour la recherche de produits. Les utilisateurs pourront désormais formuler leurs requêtes en langage naturel au lieu d'utiliser des mots-clés traditionnels. Cela a été annoncé par le service de presse de RWB (la société unie de Wildberries et Russ). Selon Ixbt.com rapporte .

Le nouvel outil fonctionne sous forme de chat et utilise un grand modèle de langage (LLM) propriétaire pour traiter les requêtes. Selon les développeurs, l'assistant est capable non seulement de trouver des produits spécifiques, mais aussi de comprendre l'essence de la tâche et de proposer des solutions. Par exemple, il suffit à l'utilisateur d'écrire simplement : "choisis un sac à dos pouvant contenir un ordinateur portable pour les voyages d'affaires."

L'assistant IA analyse la requête et propose plusieurs options. Les utilisateurs peuvent comparer ces options, discuter de leurs caractéristiques et affiner leur choix. Le système permet également d'effectuer des tâches complexes telles que "trouver un cadeau pour un collègue jusqu'à 400 000 sums" ou "préparer un ensemble d'articles essentiels pour un voyage à la mer avec un enfant."

L'assistant est disponible sur la page des résultats de recherche de Wildberries et fonctionne avec toutes les catégories, des vêtements et cosmétiques à l'électronique et aux articles pour enfants. Auparavant, la marketplace avait introduit des fonctions telles que la "comparaison intelligente" des produits, une cabine d'essayage virtuelle, la recherche par image et le résumé des avis par réseau neuronal.

WildberriesIntelligence ArtificielleLLMMarketplaceTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La plateforme Dzen passe à l'architecture IA CortexAujourd'hui, 02:51Founders Fund lance une émission avec les stars de la techAujourd'hui, 00:29Le PDG d'Airbnb Brian Chesky lance un nouveau laboratoire d'IAAujourd'hui, 23:00Anthropic à la veille de l'IPO : Daniela Amodei dissipe les doutes sur l'IAAujourd'hui, 22:55La Poste russe rétablit la livraison de colis depuis les États-UnisAujourd'hui, 21:58StrictlyVC Los Angeles aborde les technologies de défense et l'IAAujourd'hui, 21:53
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale