Conseil de surveillance de Meta : Le système de blocage de comptes manque de transparence

Dans un rapport publié jeudi, le Conseil de surveillance indépendant (Oversight Board) de Meta a critiqué le processus injuste et opaque de blocage des comptes d'utilisateurs sur les plateformes Facebook et Instagram. Selon les conclusions du Conseil, Meta ne fournit pas aux utilisateurs suffisamment d'informations sur les violations, et le système de support client lors du processus d'appel est pratiquement inexistant. Techcrunch.com rapporte .

L'enquête a été lancée à la suite d'un incident impliquant des menaces de violence contre un journaliste. Bien que le Conseil ait approuvé la décision de supprimer définitivement le compte dans ce cas précis, il a identifié des « problèmes systémiques relatifs aux droits de l'homme » au sein du système global. En particulier, la distinction entre les simples avertissements et les violations « graves » entraînant la suppression définitive du compte n'est pas clairement documentée.

De plus, le Conseil de surveillance a souligné que les utilisateurs payant pour le service Meta Verified ne reçoivent pas non plus d'aide adéquate lorsque leurs comptes sont bloqués. Pourtant, cet abonnement payant promet un support 24h/24 et 7j/7. Lorsque les systèmes de modération automatisés commettent des erreurs, l'incapacité des utilisateurs à contacter l'entreprise pour restaurer leurs profils personnels ou professionnels a été soulignée comme un problème sérieux.

Le rapport indique que de nombreux utilisateurs, y compris des entrepreneurs et des personnalités publiques, perdent leurs comptes en raison d'accusations infondées. Dans certains cas, des personnes innocentes souffrent parce que des accusations graves, telles que l'exploitation sexuelle des enfants (CSE), sont incorrectement appliquées par des systèmes automatisés. Le Conseil a appelé Meta à rendre ces processus plus transparents et à fournir une aide réelle aux utilisateurs.