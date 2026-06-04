Internet haut débit par satellite introduit dans les trains

La société aérospatiale russe Bureau 1440 et la Federal Passenger Company (FPK) ont approuvé un plan pour introduire les communications par satellite dans les trains longue distance. Le projet vise à fournir un internet haut débit à environ 400 rames de train. C'est ce que rapporte Ixbt.com site d'information .

Dans la phase initiale, Bureau 1440 testera des terminaux abonnés spécialement conçus pour le transport ferroviaire. Ensuite, l'utilisation expérimentale du service commencera. L'objectif principal du projet est d'assurer une connectivité stable aux passagers tout au long du trajet, même dans les zones sans couverture mobile.

Selon Alexey Shelobkov, PDG de Bureau 1440, cette technologie permettra à des millions de passagers de se connecter au réseau en continu, même dans des endroits où il n'y avait auparavant aucun internet. Dmitry Pegov, directeur de la FPK, a ajouté que la connectivité est nécessaire non seulement pour les passagers, mais aussi pour le personnel afin d'effectuer des tâches opérationnelles et techniques.

Auparavant, Bureau 1440 et les Chemins de fer russes (RZD) avaient approuvé une feuille de route pour l'introduction des communications par satellite dans les trains à grande vitesse Sapsan et Lastochka. Cette innovation devrait faire passer la transformation numérique du secteur des transports à un nouveau niveau.