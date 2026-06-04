Internet haut débit par satellite introduit dans les trains

·32·Technologie
Internet haut débit par satellite introduit dans les trains

La société aérospatiale russe Bureau 1440 et la Federal Passenger Company (FPK) ont approuvé un plan pour introduire les communications par satellite dans les trains longue distance. Le projet vise à fournir un internet haut débit à environ 400 rames de train. C'est ce que rapporte Ixbt.com site d'information .

Dans la phase initiale, Bureau 1440 testera des terminaux abonnés spécialement conçus pour le transport ferroviaire. Ensuite, l'utilisation expérimentale du service commencera. L'objectif principal du projet est d'assurer une connectivité stable aux passagers tout au long du trajet, même dans les zones sans couverture mobile.

Selon Alexey Shelobkov, PDG de Bureau 1440, cette technologie permettra à des millions de passagers de se connecter au réseau en continu, même dans des endroits où il n'y avait auparavant aucun internet. Dmitry Pegov, directeur de la FPK, a ajouté que la connectivité est nécessaire non seulement pour les passagers, mais aussi pour le personnel afin d'effectuer des tâches opérationnelles et techniques.

Auparavant, Bureau 1440 et les Chemins de fer russes (RZD) avaient approuvé une feuille de route pour l'introduction des communications par satellite dans les trains à grande vitesse Sapsan et Lastochka. Cette innovation devrait faire passer la transformation numérique du secteur des transports à un nouveau niveau.

InternetSatelliteTechnologieTrainBureau 1440
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Helion lève 465 millions de dollars pour l'énergie de fusionAujourd'hui, 04:29La plateforme Dzen passe à l'architecture IA CortexAujourd'hui, 02:51Founders Fund lance une émission avec les stars de la techAujourd'hui, 00:29Le PDG d'Airbnb Brian Chesky lance un nouveau laboratoire d'IAAujourd'hui, 23:00Anthropic à la veille de l'IPO : Daniela Amodei dissipe les doutes sur l'IAAujourd'hui, 22:55
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale