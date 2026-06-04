Le président ouzbek Chavkat Mirzioïev est arrivé à Saint-Pétersbourg dans le cadre de sa visite en Fédération de Russie. Le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport international de Poulkovo par le premier vice-président du gouvernement russe Denis Mantourov, le gouverneur de Saint-Pétersbourg Alexandre Beglov et d'autres personnalités officielles.

La visite devrait être marquée par des dialogues politiques et économiques de haut niveau. Selon le programme, le leader ouzbek rencontrera aujourd'hui le président russe Vladimir Poutine. Ces échanges pourraient porter sur des questions urgentes de coopération bilatérale, les relations économiques, l'industrie, l'énergie, l'investissement et la coopération régionale.

Une attention particulière est accordée à sa participation à la cérémonie marquant le début de la construction du premier réacteur de centrale nucléaire intégré en Ouzbékistan. Ce projet est considéré comme une étape stratégique cruciale pour le système énergétique du pays, car la demande d'électricité devrait augmenter dans les années à venir, rendant de nouvelles sources vitales pour le développement économique.

La coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire revêt une importance à long terme pour l'Ouzbékistan. De tels projets d'envergure sont importants non seulement pour augmenter la production d'électricité, mais aussi du point de vue industriel, technologique, de la formation des spécialistes et du développement des infrastructures. Ainsi, cette cérémonie pourrait marquer une nouvelle étape dans la coopération énergétique entre les deux États.

La visite de Chavkat Mirzioïev à Saint-Pétersbourg a lieu à la veille du 29e Forum économique international de Saint-Pétersbourg. La participation du chef de l'État aux événements principaux du forum est prévue pour le 5 juin. Traditionnellement, ce forum est une plateforme économique prestigieuse à laquelle participent des responsables de divers pays, des dirigeants de grandes entreprises, des investisseurs et des experts.

La participation à de tels forums internationaux permet à l'Ouzbékistan de promouvoir de nouveaux projets d'investissement, d'élargir la coopération économique et de renforcer le dialogue pratique avec les partenaires étrangers. Ces dernières années, le pays a activement développé ses relations économiques extérieures, en accordant une attention particulière aux nouveaux partenariats dans les secteurs de l'énergie, des transports, de l'industrie, de l'agriculture et de la technologie.

La Russie est l'un des principaux partenaires commerciaux et économiques de l'Ouzbékistan. Les deux pays entretiennent des liens étendus dans les domaines de la migration du travail, de la coopération industrielle, de la logistique des transports, de l'éducation, de l'énergie et de la coopération interrégionale. À cet égard, la rencontre à Saint-Pétersbourg et les discussions dans le cadre du forum devraient produire des résultats concrets.

La rencontre entre Mirzioïev et Poutine constituera la partie politique la plus importante de la visite. Les parties pourraient échanger des vues sur le renforcement du partenariat stratégique et des relations d'alliance, la mise en œuvre de grands projets communs et l'examen de questions régionales urgentes.

Ainsi, la visite du président ouzbek à Saint-Pétersbourg combine à la fois un dialogue politique, un forum économique et un projet important dans le secteur de l'énergie, ce qui renforce encore l'importance du voyage.

L'attention se porte désormais sur la rencontre de haut niveau d'aujourd'hui et les événements principaux du Forum économique international de Saint-Pétersbourg le 5 juin. Les négociations et accords attendus pourraient donner une nouvelle impulsion aux futures orientations de la coopération économique de l'Ouzbékistan.