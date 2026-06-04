Cash App lance une baguette magique spéciale pour les paiements

Le portefeuille numérique Cash App a lancé un nouveau gadget jeudi. L'appareil s'inspire d'une tendance des réseaux sociaux où les utilisateurs glissaient des cartes bancaires dans des baguettes faites main pour effectuer des paiements. Désormais, l'entreprise a officialisé ce processus en lançant une baguette NFC spéciale pour 25 dollars. Techcrunch.com rapporte .

Le nouvel appareil est lié à la Cash App Card et fonctionne sur tous les terminaux prenant en charge les paiements sans contact Visa. Pour activer la baguette, il suffit de la connecter à l'application ; aucun solde minimum n'est requis. Le gadget est équipé d'un anneau spécial, permettant de l'accrocher à un sac ou à un vêtement.

Selon l'entreprise, ce gadget est très pratique lors de concerts ou d'événements sportifs où il est peu commode de sortir son téléphone du sac. Cependant, l'objectif principal est de rendre le processus de paiement plus amusant et social. Il vise principalement les jeunes utilisateurs, en particulier la Gen Z, créant une atmosphère unique pour les anniversaires ou les achats de fêtes.

La sécurité a également fait l'objet d'une attention particulière. Les utilisateurs reçoivent des notifications instantanées pour chaque paiement et peuvent bloquer la baguette via l'application à tout moment. Si le gadget est perdu, il peut être désactivé à distance. Selon Thomas Templeton, responsable du matériel chez Block, c'est une opportunité unique de rendre les paiements visibles et sociaux.

Cash App prévoit d'élargir sa gamme de tags NFC dans les mois à venir et de sortir des éditions limitées de diverses formes. Pour rappel, cette plateforme fintech appartenant à Block a lancé des comptes pour adolescents en 2021 et des cartes de débit avec contrôle parental pour les enfants de 6 à 12 ans cette année.