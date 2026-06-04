Kia Seltos 2027 dévoilé : 190 ch et boîte automatique à 8 rapports

Kia a annoncé les spécifications techniques et les prix du crossover Seltos 2027 actualisé pour le marché américain. Le véhicule arbore un design plus moderne, des dimensions accrues et une gamme d'équipements élargie. Extérieurement, le nouveau Seltos se rapproche du style des modèles phares de la marque, les Telluride et EV9. Selon Ixbt.com rapporte .

Le crossover est équipé de nouvelles optiques LED, d'une calandre redessinée et de détails de carrosserie plus modernes. La version de base dispose d'un système multimédia avec écran de 12,3 pouces, d'un tableau de bord numérique, d'aides électroniques et d'un moteur atmosphérique 2,0 litres de 147 ch. Ce moteur est associé à une boîte CVT.

Les finitions supérieures incluent un siège conducteur à réglage électrique, un chargeur sans fil pour smartphones, des sièges chauffants, une climatisation bi-zone et un hayon électrique. Le sommet de gamme, la version X-Line SX, est équipée d'un moteur turbo 1,6 litre de 190 ch, d'une boîte automatique à 8 rapports et d'une transmission intégrale (AWD).

Sur le marché américain, le prix du Kia Seltos 2027 commence à 24 990 dollars, tandis que la finition la plus élevée atteint 32 790 dollars. Kia prévoit également de lancer une version hybride, dont le prix n'a pas encore été divulgué. À noter que les ventes de Kia ont fortement augmenté aux États-Unis, les modèles Telluride et Sportage Hybrid étant les plus populaires.