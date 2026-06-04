Code QR et biométrie : le service de paiement sans contact lance dans Max Messenger

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Code QR et biométrie : le service de paiement sans contact lance dans Max Messenger

Un accord clé sur le lancement d'un nouveau service de paiement a été signé dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (FEISP). Le Système national de cartes de paiement (SNCP) et la messagerie Max ont convenu de créer un outil permettant des achats sans contact. Ixbt.com rapporte .

Le nouveau service sera mis en œuvre sous forme de mini-application au sein de la messagerie. Cela permet aux utilisateurs de payer des biens et services sans cartes bancaires physiques ni espèces. Pour effectuer une transaction, il suffit de générer un code QR personnel dans l'application et de le présenter à la caisse.

Toutes les opérations sont effectuées via le Système de paiements rapides (SPR) et protégées par les protocoles de sécurité des deux entreprises. L'utilisation du service nécessite également une authentification de l'utilisateur par biométrie.

Selon Dmitry Dubinin, PDG du SNCP, les utilisateurs pourront à l'avenir associer des comptes bancaires, effectuer des paiements « par reconnaissance faciale » et bénéficier d'avantages spéciaux. Selon Farit Khusnoyarov, responsable de Max, ce partenariat rendra les transferts d'argent aussi simples que l'envoi d'un message.

Auparavant, le Système de paiements rapides avait été testé sur la plateforme Max en collaboration avec VK et le SNCP. Par la suite, les clients de plusieurs banques ont pu se transférer de l'argent via la messagerie nationale.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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