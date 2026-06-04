Internet à 360 km/h : la ligne Moscou-Saint-Pétersbourg couverte par la LTE

Les Chemins de fer russes (RZD) prévoient de fournir une connectivité LTE continue le long de la nouvelle ligne à grande vitesse (VSM) reliant Moscou et Saint-Pétersbourg. Cela a été annoncé par le directeur général adjoint Evgueni Tcharkine. Le projet sera mis en œuvre en partenariat avec l'entreprise Buro-1440 et introduira des normes de communication modernes sur tout l'itinéraire. Selon Ixbt.com rapporte .

Actuellement, la couverture du réseau mobile sur les chemins de fer russes ne dépasse pas 30 %. Par conséquent, la création d'une infrastructure de télécommunications entièrement nouvelle en termes de qualité est requise pour la nouvelle ligne principale. Cela permettra aux passagers d'utiliser l'internet haut débit même lorsque le train est en mouvement.

La longueur de la première ligne ferroviaire à grande vitesse de Russie est de près de 700 kilomètres, traversant six régions. Selon le ministère des Transports, les trains peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 400 km/h, avec une vitesse de croisière de 360 km/h.

Les prévisions suggèrent que d'ici 2030, le trafic de passagers entre les deux villes pourrait atteindre 23 millions de personnes par an. Selon un décret gouvernemental, les travaux de conception et de construction sont prévus pour 2024–2028, avec une mise en service attendue en 2028.