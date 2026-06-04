Neymar manque le stage de l'équipe du Brésil aux États-Unis en raison d'une blessure

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Neymar manque le stage de l'équipe du Brésil aux États-Unis en raison d'une blessure

L'équipe nationale du Brésil entrera sur le terrain sans sa star principale Neymar lors du dernier match amical contre l'Égypte avant la Coupe du Monde. L'attaquant a été officiellement exclu de l'effectif se rendant à Cleveland en raison d'une blessure. La star de "Santos", luttant contre la montre, est restée à la base d'entraînement de l'équipe nationale pour poursuivre des séances intensives de kinésithérapie. C'est ce que rapporte Goal.com rapport .

La Confédération brésilienne de football (CBF) a confirmé dans un communiqué officiel jeudi que le footballeur de 34 ans resterait dans sa résidence au New Jersey. Le staff médical a préféré un programme spécial visant à restaurer la condition physique du joueur plutôt que de risquer de longs vols et la fatigue des déplacements. L'objectif est de réintégrer Neymar dans l'effectif avant le premier match de la Seleção dans le tournoi.

L'ancien membre du Paris Saint-Germain et de Barcelone n'a pas joué depuis près de trois semaines. Il avait subi une blessure aux muscles du mollet lors du match contre Coritiba dans le championnat brésilien. En raison de la gravité de la déchirure musculaire, les médecins prennent des mesures de précaution. Tout le pays observe son processus de guérison, car il est considéré comme le joueur le plus créatif de l'équipe.

Le sélectionneur national Carlo Ancelotti a confirmé que Neymar resterait le capitaine de l'équipe lors de la Coupe du Monde 2026 malgré la blessure. "Neymar sera avec nous. Nous pensons qu'il sera prêt pour le premier match contre le Maroc ou le match contre Haïti. Les 26 joueurs sélectionnés participeront tous au tournoi", a déclaré l'entraîneur.

En plus de la récupération physique, Carlo Ancelotti a eu des discussions séparées avec Neymar concernant les instructions tactiques. Bien qu'il y ait des doutes dans la presse brésilienne sur la forme du footballeur, l'ancien entraîneur du Real Madrid est convaincu que l'attaquant est mentalement prêt pour les grands défis.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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