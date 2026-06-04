Un attaquant talentueux ciblé par Chelsea pourrait rejoindre Francfort

Djylian N'Guessan, formé au club français de Saint-Étienne et attaquant de l'équipe nationale U20, devrait poursuivre sa carrière en Bundesliga allemande. Selon l'expert des transferts Fabrizio Romano, l'Eintracht Francfort a entamé des négociations pour recruter le jeune talent de 17 ans. Goal.com rapporte .

N'Guessan est considéré comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs de son pays. Bien qu'il ait peu joué avec l'équipe première de Saint-Étienne cette saison, il a réussi à attirer l'attention des recruteurs de l'Eintracht Francfort, réputés pour dénicher de jeunes talents. Le joueur se distingue par son efficacité dans les sélections nationales françaises de jeunes : 11 buts en 11 matchs avec les U17 et 12 buts en 14 rencontres avec les U16.

Fait intéressant, le club londonien de Chelsea avait fait une offre de 8 millions d'euros pour l'attaquant en janvier. Cependant, à l'époque, la direction de Saint-Étienne avait refusé de vendre ses talents clés, visant une remontée en première division. Selon L'Équipe, l'incapacité du club à retrouver l'élite le contraint à modifier sa stratégie financière et à vendre plusieurs joueurs cadres, dont N'Guessan.

Malgré l'intérêt de grands clubs comme Chelsea, l'Eintracht Francfort sert de tremplin excellent pour les jeunes footballeurs français. Ainsi, l'option d'une poursuite de carrière de Djylian N'Guessan en Allemagne est actuellement la plus probable.