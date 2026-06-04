Le Bayern au bord d'un nouveau transfert : le secret de la rencontre entre Kompany et Saibari révélé

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Le Bayern au bord d'un nouveau transfert : le secret de la rencontre entre Kompany et Saibari révélé

Le marché des transferts s'intensifie : le club allemand du Bayern Munich est sur le point de finaliser le recrutement d'Ismael Saibari, qui a suscité l'intérêt du PSG et d'autres grands clubs. Après la victoire 2-1 contre le PSV en Ligue des champions fin janvier, une conversation chaleureuse entre l'entraîneur munichois Vincent Kompany et l'attaquant marocain a attiré l'attention. Selon Goal.com rapporte .

À l'époque, Saibari avait précisé que cette discussion ne portait pas sur un transfert, mais que l'entraîneur le félicitait simplement pour sa performance. Vincent Kompany a également fait l'éloge des qualités de l'attaquant, soulignant particulièrement sa puissance, sa capacité à créer des occasions et son apport défensif. Il convient de noter que bien que Saibari soit né en Espagne, il a grandi en Belgique et a été formé à l'académie de l'ancien club de Kompany, le RSC Anderlecht.

Six mois plus tard, il apparaît que cette conversation a jeté les bases du transfert. Selon plusieurs médias réputés, le footballeur de 25 ans est parvenu à un accord avec le Bayern sur les conditions personnelles. La récente discussion avec Kompany aurait été le facteur décisif dans le choix du club munichois par le joueur.

Actuellement, les négociations se poursuivent uniquement sur le montant du transfert. Le PSV exige une somme record pour sa star, qui devrait dépasser les 50 millions d'euros versés lors du transfert d'Hirving Lozano au SSC Napoli. De son côté, le Bayern est prêt à vendre des joueurs tels que Bryan Zaragoza, Alexander Nübel, Sacha Boey et Joao Palhinha pour maintenir l'équilibre financier.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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