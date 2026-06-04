Meta présente un nouvel assistant IA pour les créateurs de contenu

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Meta présente un nouvel assistant IA pour les créateurs de contenu

Meta a annoncé le lancement d'un nouvel assistant d'intelligence artificielle conçu pour les créateurs de contenu sur la plateforme Facebook. Cet outil fournit des recommandations personnalisées basées sur le style de contenu, les indicateurs de performance et les objectifs des auteurs. Désormais, au lieu d'analyser des graphiques et des tableaux complexes, les utilisateurs peuvent obtenir des réponses rapides de l'assistant IA à des questions telles que « Quand dois-je publier ? » ou « Que disent les gens dans les commentaires ? » Selon Techcrunch.com rapporte .

Comme le nouvel assistant se présente sous la forme d'un chatbot, les auteurs peuvent lui poser des questions supplémentaires et approfondir des sujets tels que l'évolution de l'audience au fil du temps. Le système fournit non seulement des données analytiques, mais aide également à générer de nouvelles idées de contenu en utilisant des sujets et des musiques tendance. Actuellement, cette fonctionnalité est disponible pour les créateurs aux États-Unis, au Canada et en Inde, avec des plans de déploiement dans d'autres pays à l'avenir.

Par cette mesure, Meta vise à éviter de perdre ses utilisateurs au profit de concurrents comme TikTok et YouTube. De plus, l'assistant IA intégré à l'application réduit le besoin des auteurs d'utiliser des outils tiers comme ChatGPT, les encourageant à passer plus de temps dans l'écosystème Meta. Cela contribue à augmenter l'activité et l'engagement des utilisateurs sur la plateforme.

De plus, Meta a ajouté de nouvelles langues, dont l'arabe, l'indonésien, le français, le thaï et le vietnamien, à sa fonction de traduction alimentée par l'IA pour les vidéos Facebook Reels. Le système de traduction IA convertit la parole dans une autre langue tout en préservant le ton de voix de l'auteur. Il existe également une fonction de synchronisation labiale qui adapte les mouvements des lèvres à la traduction. Selon l'entreprise, plus d'un demi-milliard d'utilisateurs regardent chaque semaine des vidéos traduites par l'IA sur la plateforme Facebook.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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