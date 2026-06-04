Conflit entre Dusan Vlahovic et la Juventus : l'attaquant va quitter le club

Suite à un désaccord sérieux lors des négociations, Dusan Vlahovic est sur le point de quitter la Juventus en tant qu'agent libre. L'attaquant de l'équipe nationale serbe a provoqué un vif mécontentement au sein de la direction du club turinois. Selon le journal italien Tuttosport, le conflit est né après la comparaison de son salaire avec celui de l'attaquant canadien Jonathan David. C'est ce que rapporte Goal.com rapport .

Selon les informations, Vlahovic a entamé les négociations par une question provocatrice : "Pourquoi devrais-je toucher le même salaire que David ?". Cette question a irrité les dirigeants du club. Actuellement, les exigences financières des deux parties sont totalement opposées. Lors de la dernière année de son contrat, l'attaquant serbe de 26 ans a gagné 12 millions d'euros, primes comprises.

Conformément à la stratégie de réduction des coûts du club, la Juventus lui a proposé un nouveau contrat de 6 millions d'euros plus des primes – le même paquet prévu pour Jonathan David. Cependant, Vlahovic exige fermement un salaire net de 8 millions d'euros et des incitations supplémentaires. Actuellement, seul Kenan Yildiz respecte le plafond salarial de 7 millions d'euros fixé par les Turinois.

Le directeur de la Juventus, Giorgio Chiellini, a officiellement confirmé l'échec des négociations. Selon l'ancien défenseur, Vlahovic poursuivra très probablement sa carrière à l'étranger, car aucun club de Serie A ne peut satisfaire ses exigences financières. Bien que Naples ait fait une offre pour l'attaquant, les capacités financières des Napolitains seraient insuffisantes.

Actuellement, des clubs comme l'Atletico Madrid, le Bayern Munich et Chelsea sont considérés comme les favoris pour recruter Vlahovic. Le club londonien de Chelsea évalue particulièrement haut l'opportunité de signer l'attaquant gaucher sans frais de transfert. Le Bayern Munich surveille également de près la situation entourant le footballeur serbe dans le but de renforcer son attaque.