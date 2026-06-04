Chieftec présente les boîtiers The Big One et Vista Max pour 4 GPU au Computex

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Chieftec présente les boîtiers The Big One et Vista Max pour 4 GPU au Computex

Lors du Computex 2026, Chieftec a présenté deux nouveaux boîtiers : le Vista Max (GX-30B-OP) au format Tour ATX et le The Big One (BA-30B-OP) au format Tour E-ATX. Alors que le premier modèle mise sur un design élégant et un refroidissement efficace, le second est conçu pour les stations de travail et les configurations serveur. Selon Ixbt.com rapporte .

Le Vista Max est une version agrandie du précédent modèle Vista, équipée de quatre ventilateurs de 140 mm avec éclairage ARGB. Une particularité réside dans la présence de deux boutons d'alimentation synchronisés – l'un sur le panneau avant et l'autre sur le dessus. De plus, la partie inférieure avant du boîtier permet l'installation d'un ventilateur supplémentaire à angle ajustable.

Le boîtier The Big One est conçu pour les utilisateurs professionnels et prend en charge les cartes mères jusqu'au format E-ATX. Il dispose de huit emplacements d'extension pour plusieurs cartes PCIe, permettant l'installation simultanée de jusqu'à quatre cartes graphiques. Un support vertical spécial est également installé à l'intérieur du boîtier pour soutenir les cartes graphiques lourdes.

Les deux nouveaux modèles peuvent accueillir des cartes graphiques modernes d'une longueur allant jusqu'à 420 mm. Le The Big One dispose d'un ventilateur d'extraction supplémentaire installé à l'arrière, qui peut partiellement obstruer les ports de la carte graphique. Le fabricant a indiqué que le prix du boîtier The Big One serait d'environ 150 euros.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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