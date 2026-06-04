Un enquêteur et un avocat arrêtés à Namangan pour avoir accepté un pot-de-vin de 40 000 dollars

La lutte pour assurer l'État de droit dans notre pays et mettre fin à toutes les formes de corruption se poursuit de manière cohérente. En particulier, il y a une tolérance zéro pour les actions illégales des représentants du système judiciaire. La dernière grande opération menée par les employés du Service de sécurité d'État (SSE) dans la région de Namangan en est la preuve claire.

Il a été établi qu'un enquêteur du Département d'enquête de la Direction régionale des affaires intérieures de Namangan avait l'intention de détourner une somme d'argent importante dans une affaire pénale sous sa supervision. Il s'est engagé à résoudre une affaire pénale ouverte contre un jeune citoyen né en 2006, résidant dans le district de Chust, en sa faveur et à la clôturer complètement.

Un plan astucieux impliquant un avocat comme intermédiaire

Pour mettre en œuvre ce plan criminel et rester dans l'ombre, l'enquêteur a impliqué un avocat qui n'avait absolument aucun lien avec l'affaire comme complice. Ils ont conspiré pour exiger de l'argent liquide du père du suspect en échange de la résolution du problème. 40 000 dollars américains ont été exigés.

Sur la base d'informations opérationnelles reçues par les forces de l'ordre, les employés du SSE ont planifié une opération spéciale dans le district de Chust, qui a été menée avec succès en deux étapes :

Première étape : Un membre du Barreau a été pris en flagrant délit avec des preuves matérielles alors qu'il recevait les 40 000 dollars demandés du père du jeune suspect dans le district de Chust.

Deuxième étape : L'opération spéciale s'est poursuivie immédiatement, et l'avocat arrêté a pris sa part de l'argent et a remis les 30 000 dollars américains restants à l'enquêteur du Département d'enquête de la Direction régionale des affaires intérieures de Namangan, moment auquel l'enquêteur a également été arrêté.

Criminels détenus

La loi est égale pour tous, et le statut officiel ou les titres n'accordent de privilèges à personne. À la suite de cet incident choquant, des procédures pénales ont été engagées contre les deux individus et ils ont été isolés de la société.

Participants à l'affaire pénale Articles du Code pénal Mesure préventive appliquée Enquêteur de la Direction des affaires intérieures Article 210 (Corruption passive) « Détention » mesure préventive Membre du Barreau Article 212 (Médiation dans la corruption) « Détention » mesure préventive

Actuellement, des actions d'enquête complètes et approfondies sont menées concernant les actes illégaux de ces personnes.

Opinion de la rédaction : Les actions de ceux qui mettent le destin et l'avenir d'un jeune citoyen en vente contre de l'argent, devenant esclaves de l'avidité alors qu'ils sont censés être des défenseurs de la justice, ne correspondent à aucune norme. De telles opérations rapides indiquent que les normes de justice prévalent toujours dans notre société.

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