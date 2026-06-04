Le projet ITER en avance sur le calendrier : le plus grand réacteur à fusion au monde

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Le projet ITER en avance sur le calendrier : le plus grand réacteur à fusion au monde

La construction du Réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER) est en avance de six mois sur le calendrier. Cela a été annoncé par le directeur du projet, Pietro Barabaschi. Selon lui, le rythme des travaux sur le projet a effectivement doublé depuis 2023. Rapporté par Ixbt.com actualités site.

Alors qu'il fallait auparavant environ un an et demi pour assembler un module de secteur, il est désormais possible d'en assembler deux tous les six mois. Le volume de travail achevé en 2025 était plus du double de celui de n'importe quelle année jusqu'en 2023.

Barabaschi a qualifié cette réalisation d'étape historique pour le projet et a souligné que le concept d'ITER avait été initialement proposé par le professeur Velikhov. Cette technologie devrait servir de "soleil artificiel", fournissant à l'humanité une énergie illimitée et propre à l'avenir.

Auparavant, il avait été rapporté que l'aimant de 330 tonnes du réacteur ITER avait été refroidi avec succès à une température de fonctionnement de -269 degrés Celsius. Cette réussite est considérée comme une étape importante vers le lancement du processus de fusion nucléaire.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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