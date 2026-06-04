Début de la construction d'un nouveau viaduc moderne dans le district de Zangiota

L'une des nouvelles les plus joyeuses et les plus attendues de l'année a été annoncée pour les habitants du district de Zangiota dans la région de Tachkent, ainsi que pour tous les conducteurs qui circulent régulièrement dans cette zone ! Un grand projet d'infrastructure a été lancé pour éliminer les embouteillages, rapprocher les lieux éloignés et assurer la sécurité des déplacements de la population.

Selon un rapport officiel du service de presse de la SA "Chemins de fer d'Ouzbékistan", le passage à niveau célèbre situé entre les gares ferroviaires "Sobir Rahimov" et "O'rtaovul" dans le district, qui cause des inconvénients majeurs aux conducteurs depuis de nombreuses années, fait l'objet d'une modernisation approfondie. Ces jours-ci, les travaux de construction d'un pont moderne (viaduc) pour assurer la libre circulation des véhicules dans cette zone sont entrés dans une phase intense.

Une solution moderne à un problème de longue date

Cette initiative de construction vise à éliminer complètement les restrictions de circulation qui ont été le problème le plus douloureux et le plus urgent pour les résidents locaux et les conducteurs depuis de nombreuses années. Conformément au plan du projet, à la place de l'ancien passage à niveau où les voitures attendaient pendant des heures lors du passage des trains, un viaduc magnifique et moderne d'une longueur de 23,6 mètres est en cours de construction.

L'achèvement de la nouvelle structure d'ingénierie garantit les changements positifs suivants :

Fluidité du trafic : Les voitures pourront circuler continuellement jour et nuit sans s'arrêter, indépendamment du trafic ferroviaire ;

Réduction des embouteillages : Les situations stressantes et les longues files d'attente, en particulier aux heures de pointe (matin et soir), seront considérablement éliminées ;

Sécurité élevée : Le risque d'accidents de la route sera minimisé grâce à l'intersection totalement indépendante de la voie ferrée et de la route.

Nouveau confort pour les conducteurs et les passagers

Une fois ce viaduc entièrement construit et officiellement mis en service, le potentiel de transport et de logistique du district de Zangiota augmentera encore. Cela permettra à son tour de gagner du temps pour les passagers et d'assurer leur arrivée en toute sécurité à destination.

Objet du projet Longueur de la structure Objectif principal Section entre les gares de Sobir Rahimov et O'rtaovul 23,6 mètres Élimination des embouteillages, assurance d'un trafic sûr et ininterrompu

Observation de Zamin : De tels travaux de construction réalisés dans notre pays pour améliorer l'infrastructure routière font partie des mesures les plus nobles servant à augmenter le bien-être de notre peuple. Nous souhaitons beaucoup de succès à nos cheminots et à nos constructeurs dans ce travail responsable !

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