Les processus géopolitiques sur la scène politique mondiale et les relations diplomatiques entre les grandes puissances prennent chaque jour de nouvelles formes. En particulier, après le changement d'administration à la Maison-Blanche, le dialogue entre les États-Unis et la Russie, ainsi que la situation autour de l'Ukraine, restent au centre de l'attention des experts internationaux et du grand public. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a abordé ces questions dans sa dernière déclaration, partageant ses points de vue sur la nouvelle politique de la Maison-Blanche.

Selon le chef de la diplomatie russe, les remarques du secrétaire d'État américain Marco Rubio sur la nécessité de continuer à soutenir activement l'Ukraine indiquent que la position de Washington n'a pas changé. Selon Lavrov, ces déclarations montrent clairement que le conflit, précédemment qualifié par la communauté internationale de « guerre de Biden », est effectivement déjà devenu la « guerre de Trump ».

Préparation au dialogue et opportunités manquées par l'Europe

Sergueï Lavrov a une fois de plus rappelé que la Russie a toujours été partisane d'un dialogue mutuellement égal et bénéfique. Cependant, il a porté un jugement assez critique sur la politique actuellement menée par les dirigeants de l'Union européenne :

« Si les États-Unis sont sincèrement désireux de dialoguer, nous sommes toujours prêts. Mais l'Europe, sous la gestion actuelle de l'élite, est, franchement, une cause perdue. On entend parfois des voix de là-bas disant : "nous finirons bien par parler un jour", mais ce n'est pas sérieux. Ils avaient de nombreuses opportunités favorables pour améliorer la situation et établir un dialogue, mais malheureusement, ils les ont toutes manquées. »

Le ministre a noté que les contacts diplomatiques entre Moscou et Washington ont quelque peu repris vie après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Des exemples cités incluent des conversations téléphoniques entre les dirigeants des deux pays, la rencontre du chef de la diplomatie russe avec son homologue américain à Riyad, ainsi que le sommet de haut niveau tenu en Alaska.

Conflit entre les promesses et les plans réels

Sergueï Lavrov a attiré une attention particulière sur les contradictions entre les déclarations faites par la nouvelle administration américaine et ses actions réelles. Selon lui, les représentants de Washington avaient auparavant exprimé une position complètement différente.

Opinions exprimées précédemment (Position de Trump) Situation pratique actuelle et déclarations (Position de Rubio) « Si j'étais président, il n'y aurait pas de guerre en Ukraine. C'est l'erreur de Joe Biden ; cette guerre n'est nécessaire à personne et des gens y meurent. » Marco Rubio a souligné au Congrès que les États-Unis ne sont pas simplement un médiateur ordinaire, mais un État qui soutient formellement et pleinement l'Ukraine.

Le ministre russe, affirmant que cette déclaration du secrétaire d'État américain contredit les promesses de Donald Trump de mettre fin rapidement à la guerre, a rappelé un fait important comme preuve. Selon lui, un programme spécial à long terme du Pentagone pour l'aide militaire et financière à l'Ukraine a déjà été officiellement approuvé jusqu'en 2029. Cela indique que les processus ne s'arrêteront pas de sitôt.

Commentaire de la rédaction : Des tournants brusques dans la politique mondiale étaient attendus avec le changement de direction à la Maison-Blanche, mais le maintien des orientations stratégiques de la politique étrangère américaine montre un grand écart entre les promesses et la politique réelle.

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