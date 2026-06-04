Avis sur l'Oura Ring 5 : Plus fin, plus léger et plus parfait

Lorsque j'ai déballé l'Oura Ring 5, j'ai été immédiatement frappé par sa petite taille. En tant qu'utilisateur du modèle Oura Ring 4 Ceramic, le nouveau Ring 5 est visiblement plus compact et léger. Oura décrit cet appareil comme la bague connectée la plus petite au monde, et il est 40 pour cent plus petit que son prédécesseur. La largeur de la bague est passée de 7,90 mm à 6,09 mm, et son épaisseur de 2,88 mm à 2,28 mm. Selon Techcrunch.com rapporte .

Les changements de poids sont également appréciables : le Ring 5 pèse entre 2 grammes et 2,69 grammes selon la taille, tandis que le Ring 4 pesait entre 3,3 grammes et 5,2 grammes. Ces changements améliorent non seulement le confort, mais rapprochent aussi l'appareil esthétiquement d'un bijou ordinaire. Il ne ressemble plus à un « gadget intelligent » au doigt, mais s'harmonise avec d'autres bagues. C'est exactement ce dont avaient besoin les utilisateurs qui se plaignaient de l'encombrement des bagues connectées.

Oura a effectué cette mise à jour en réponse aux demandes des utilisateurs et à la pression des concurrents sans abonnement comme RingConn et Ultrahuman. Le Ring 5 est à peine perceptible au doigt, ce qui le rend plus confortable pour suivre le sommeil et les indicateurs de santé la nuit. C'est la solution idéale pour ceux qui ne sont pas habitués à dormir avec une montre connectée. La compacité de l'appareil n'a pas affecté négativement ses fonctionnalités.

L'autonomie de la batterie s'est également améliorée : le Ring 5 dure de 6 à 9 jours avec une seule charge (contre 5 à 8 jours pour le modèle précédent). Après cinq jours d'utilisation continue, il me restait 25 pour cent de batterie. Il est à noter que le nouveau modèle est actuellement disponible dans les tailles 6 à 13. L'entreprise a indiqué qu'elle s'était concentrée sur les tailles les plus populaires en raison de complexités de fabrication.