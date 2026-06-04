Apple annonce 1 400 milliards de dollars de ventes via l'App Store

Apple a publié le rapport annuel de l'écosystème App Store à la veille de la Worldwide Developers Conference (WWDC) qui se tiendra la semaine prochaine. Selon le géant de la technologie, le volume total des transactions et des ventes via l'App Store en 2025 a dépassé 1 400 milliards de dollars. Ce chiffre est nettement supérieur au résultat de l'année dernière, qui s'élevait à 1 300 milliards de dollars. Techcrunch.com rapporte .

L'entreprise souligne que 90 % de cette somme énorme proviennent de transactions pour lesquelles aucune commission n'a été versée à Apple. Selon le rapport, 1 100 milliards de dollars concernaient la vente de biens physiques et de services, tandis que 149 milliards de dollars étaient attribués aux produits numériques. Les ventes de produits numériques ont augmenté par rapport aux 131 milliards de dollars de l'année dernière, et c'est dans ce secteur qu'Apple perçoit une commission de 15 % à 30 %, selon la taille et le type d'entreprise.

De plus, les revenus publicitaires dans les applications ont atteint 151 milliards de dollars en 2025. La plateforme App Store est utilisée chaque semaine par une moyenne de 850 millions d'utilisateurs provenant de 175 pays dans le monde. Apple note spécifiquement que 40 des 100 applications les plus populaires disposent de fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA) et affichent une croissance plus rapide que les autres applications.

Ce rapport pose les bases des grandes annonces attendues lors de la WWDC, y compris les mises à jour du système Siri et l'intégration profonde des technologies d'IA dans les systèmes d'exploitation. En ce qui concerne la croissance régionale, les ventes via l'App Store ont doublé en Chine et ont plus que triplé aux États-Unis et en Europe au cours des six dernières années.