La bourse Bybit ajoute le stablecoin USDPT de Western Union

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Bybit a intégré le stablecoin USDPT émis par Western Union. Cette mesure marque la première fois que le dollar numérique du géant des paiements est listé sur une grande plateforme de trading crypto. Selon une annonce publiée jeudi, l'USDPT, adossé au dollar américain, est désormais disponible pour le stockage, le trading et les transferts pour les utilisateurs de Bybit. Cointelegraph.com rapporte .

Ce partenariat élargit la portée de l'USDPT au-delà des simples paiements, en l'intégrant à l'écosystème du trading crypto. Bybit est devenue la première grande bourse à soutenir cet actif. Western Union a lancé le stablecoin USDPT sur la blockchain Solana en mai de cette année dans le cadre de sa stratégie d'actifs numériques.

Émis par Western Union Digital, ce stablecoin est adossé à des réserves détenues auprès de l'Anchorage Digital Bank. Les représentants de l'entreprise affirment que l'actif est pleinement conforme aux exigences de la législation américaine GENIUS Act. Cela garantit le respect des normes réglementaires fédérales établies pour les stablecoins de paiement.

Actuellement, le marché des stablecoins reste l'un des segments les plus dynamiques du secteur des actifs numériques. Selon les données de DeFiLlama, la valeur totale des stablecoins adossés au dollar a atteint près de 320 milliards de dollars. Aux côtés de Western Union, de grandes institutions financières comme MoneyGram, Mastercard et Visa pénètrent activement ce marché.

Plus précisément, MoneyGram a récemment lancé le stablecoin MGUSD sur le réseau Stellar, tandis que Mastercard étend le soutien aux actifs tels que l'USDC, le PYUSD et le RLUSD dans ses systèmes de règlement. Visa a annoncé que le volume des transactions effectuées via des stablecoins a atteint 7 milliards de dollars par an.