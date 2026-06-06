Ugreen dévoile un nouveau modèle de SSD avec affichage de la température et de la vitesse

Lors du Computex 2026, Ugreen a présenté son nouveau SSD externe Neodrive Go 40s. La caractéristique principale de l'appareil est un écran tactile d'état intégré. Présenté actuellement sous forme de prototype, il reflète le concept du produit final. Selon Ixbt.com rapporte .

L'appareil ne possède pas de batterie interne, donc l'écran ne fonctionne que lorsqu'il est connecté via USB. L'idée principale d'Ugreen est d'afficher clairement l'état du SSD sans accéder aux utilitaires système spéciaux. L'écran devrait afficher la température du disque, la vitesse de transfert des données lors de la copie de fichiers et les ressources de mémoire (indicateur TBW).

De plus, des informations sur la vitesse de connexion USB ont été présentées séparément lors de l'exposition. Selon l'entreprise, ces données doivent être accessibles à l'utilisateur "ici et maintenant" plutôt que cachées dans le système. Une autre fonctionnalité inhabituelle est la protection par mot de passe via l'écran tactile. Le mot de passe est saisi directement à l'aide du pavé numérique sur l'écran.

La date de sortie et le prix du modèle Neodrive Go 40s n'ont pas encore été annoncés. Il est connu que cette gamme comprendra des versions de 1 To, 2 To et 4 To.