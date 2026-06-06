Google paiera près d'un milliard de dollars par mois pour le superordinateur d'Elon Musk

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Google paiera près d'un milliard de dollars par mois pour le superordinateur d'Elon Musk

Google a signé un accord majeur avec SpaceX pour louer des ressources informatiques destinées au développement de systèmes d'intelligence artificielle. Selon les documents divulgués, d'octobre 2026 à juin 2029, Google paiera 920 millions de dollars par mois pour utiliser environ 110 000 processeurs graphiques NVIDIA, processeurs centraux et infrastructure mémoire. La valeur totale du contrat devrait dépasser 30 milliards de dollars sur toute la période. Comme le rapporte Ixbt.com l'information .

En termes d'ampleur, cet accord est proche du précédent contrat entre SpaceX et Anthropic. Fin mai, Anthropic a accepté de payer 1,25 milliard de dollars par mois pour utiliser toutes les capacités de calcul du centre de données Colossus 1 près de Memphis. Initialement construit pour les besoins de xAI, cette installation fait désormais partie de la structure de SpaceX.

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a annoncé que l'entreprise, qui se prépare à une introduction en bourse, a accepté de louer les clusters du centre de données Colossus à Anthropic pour l'entraînement de l'IA pendant seulement six mois. Cependant, il n'a pas exclu la possibilité que l'accord soit prolongé de plusieurs années.

Des représentants de Google ont expliqué que ce contrat est lié à la demande unexpectedly élevée pour la plateforme Gemini Enterprise et les autres services d'IA de l'entreprise. Malgré ses propres ressources informatiques vastes, la société a ressenti le besoin de capacités supplémentaires pour servir ses clients. Le contrat prévoit également une possibilité de résiliation avec un préavis de 90 jours après le 31 décembre 2026.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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