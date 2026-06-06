Rafael Leao Souhaite Quitter Le Milan Et Rejoindre L'Angleterre

L'attaquant du Milan, Rafael Leao, a annoncé que le moment était venu pour un nouveau défi dans sa carrière et qu'il était prêt à quitter la Serie A. L'ailier portugais a choisi la Premier League comme le championnat qui correspond le mieux à son style. Selon le joueur, les contraintes tactiques en Italie l'empêchent de montrer tout son potentiel. C'est ce que rapporte Goal.com rapport .

Dans une interview accordée à Sport TV, Rafael Leao a parlé ouvertement des difficultés de la saison dernière. Il a souligné que les blessures et le système tactique choisi par le staff technique avaient eu un impact négatif sur son jeu. « J'avais le sentiment de pouvoir apporter plus à l'équipe, mais le style de jeu de l'équipe ne le permettait pas. J'ai besoin d'un nouveau défi », a déclaré l'attaquant.

Leao a indiqué que la Premier League ou la Liga sont les options les plus appropriées pour mettre en valeur son talent. Il n'a pas caché qu'une offre provenant d'Angleterre le ravirait. Selon lui, la concurrence avec des joueurs de haut niveau en Premier League aidera sa progression.

Le footballeur a également partagé ses réflexions sur sa position sur le terrain. Il a admis qu'il préfère jouer en tant que second attaquant ou « faux neuf », reconnaissant qu'il passe trop de temps à prendre des décisions sur l'aile. Rafael Leao a ajouté qu'il doit travailler à l'amélioration de ses statistiques et à être plus décisif devant le but.