Rafael Leao Souhaite Quitter Le Milan Et Rejoindre L'Angleterre

·33·Sport
Rafael Leao Souhaite Quitter Le Milan Et Rejoindre L'Angleterre

L'attaquant du Milan, Rafael Leao, a annoncé que le moment était venu pour un nouveau défi dans sa carrière et qu'il était prêt à quitter la Serie A. L'ailier portugais a choisi la Premier League comme le championnat qui correspond le mieux à son style. Selon le joueur, les contraintes tactiques en Italie l'empêchent de montrer tout son potentiel. C'est ce que rapporte Goal.com rapport .

Dans une interview accordée à Sport TV, Rafael Leao a parlé ouvertement des difficultés de la saison dernière. Il a souligné que les blessures et le système tactique choisi par le staff technique avaient eu un impact négatif sur son jeu. « J'avais le sentiment de pouvoir apporter plus à l'équipe, mais le style de jeu de l'équipe ne le permettait pas. J'ai besoin d'un nouveau défi », a déclaré l'attaquant.

Leao a indiqué que la Premier League ou la Liga sont les options les plus appropriées pour mettre en valeur son talent. Il n'a pas caché qu'une offre provenant d'Angleterre le ravirait. Selon lui, la concurrence avec des joueurs de haut niveau en Premier League aidera sa progression.

Le footballeur a également partagé ses réflexions sur sa position sur le terrain. Il a admis qu'il préfère jouer en tant que second attaquant ou « faux neuf », reconnaissant qu'il passe trop de temps à prendre des décisions sur l'aile. Rafael Leao a ajouté qu'il doit travailler à l'amélioration de ses statistiques et à être plus décisif devant le but.

Rafael LeaoAC MilanPremier LeagueTransfertsFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le maillot historique du Roi du Football mis aux enchères à un prix recordLe maillot historique du Roi du Football mis aux enchères à un prix recordAujourd'hui, 08:08L'agent de Jürgen Klopp répond aux rumeurs liées au Real MadridL'agent de Jürgen Klopp répond aux rumeurs liées au Real MadridAujourd'hui, 07:54Nouvelle ère à Tottenham : Daniel Levy vend 25 % des parts du clubNouvelle ère à Tottenham : Daniel Levy vend 25 % des parts du clubAujourd'hui, 07:36Scaloni s'exprime sur la santé et la récupération de MessiScaloni s'exprime sur la santé et la récupération de MessiAujourd'hui, 07:23La dernière danse : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo joueront-ils à la Coupe du Monde 2026 ?La dernière danse : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo joueront-ils à la Coupe du Monde 2026 ?Aujourd'hui, 07:19Un joueur clé de l'Allemagne et du Bayern blessé sérieusement avant la Coupe du MondeUn joueur clé de l'Allemagne et du Bayern blessé sérieusement avant la Coupe du MondeAujourd'hui, 07:13
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Les grands clubs européens s'intéressent à Abdukodir Khusanov
Les grands clubs européens s'intéressent à Abdukodir Khusanov
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé