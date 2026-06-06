Luka Modrić devrait revenir au Real Madrid dans un nouveau rôle

Un tournant brusque et inattendu se profile dans la carrière de Luka Modrić, le magicien croisien et l'une des légendes du football mondial. Le milieu de terrain expérimenté a décidé de quitter la péninsule italienne. La raison principale est l'échec de l'AC Milan à obtenir une qualification pour la Ligue des champions de l'UEFA (LDC) à l'issue de la saison écoulée.

Cependant, cette nouvelle, qui a attristé les fans des Rossoneri, est accueillie avec une grande joie à Madrid. Selon des informations sensationnelles publiées par les journalistes du prestigieux journal italien Tuttosport , la direction du Real Madrid prévoit de rappeler sa légende immédiatement.

Pas sur le terrain, mais dans les coulisses : Quel poste sera proposé à Modrić ?

Le Club Royal invite Luka Modrić à Madrid non pas en tant que joueur, mais dans une toute nouvelle fonction. Le président du club, Florentino Pérez, et son équipe ont préparé deux options principales pour le génie croate :

Une place dans le staff technique : Luka Modrić pourrait commencer à travailler comme assistant spécialisé dans le staff du nouvel entraîneur principal, en apportant son immense intelligence footballistique et son expérience.

Système de gestion administrative : La deuxième option attrayante consiste à intégrer Luka à la direction du club et à lui confier l'un des postes administratifs (de direction) supérieurs.

Liens historiques et statistiques de la dernière saison au Milan

Luka Modrić n'est pas un inconnu au Real Madrid. Il a joué au Santiago Bernabéu pendant exactement 13 ans, de 2012 à 2025, soulevant plusieurs fois les trophées de la LDC et de la Liga, et remportant le Ballon d'Or.

Sa dernière saison en Serie A n'a pas été mauvaise non plus, mais les résultats collectifs n'ont pas satisfait le vétéran :

Club Matchs joués Buts marqués Passes décisives Fin de contrat AC Milan 34 2 4 Juin 2026

Contexte : Les nouvelles du retour de Luka Modrić à Madrid ont été un véritable cadeau de fête pour les fans du Real. À l'époque, Zinedine Zidane a également terminé sa carrière et est devenu un grand entraîneur grâce à ce même système. La capacité de Modrić à lire le jeu sera sans aucun doute une grande leçon pour la nouvelle génération de Madrilènes. Même s'il n'est pas sur le terrain, il rentre chez lui, dans le giron de la 'Famille Royale' familière.

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