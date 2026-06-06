Bouclier satellitaire contre Ebola : Starlink aide l'Afrique

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Bouclier satellitaire contre Ebola : Starlink aide l'Afrique

Starlink a fourni gratuitement 150 kits Internet par satellite aux Africa Centers for Disease Control and Prevention (Africa CDC) dans le cadre d'une mission humanitaire urgente. Cette aide vise à combattre l'épidémie d'Ebola (souche Bundibugyo) qui sévit dans la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo. Les moyens de communication terrestres sont pratiquement inexistants dans ces zones reculées et difficiles d'accès. Selon Ixbt.com rapporte .

Grâce à des milliers de satellites en orbite terrestre basse, Starlink assure la transmission en temps réel des données de surveillance épidémiologique et de monitoring des communications. Cela améliore la communication entre les établissements médicaux et les centres de réponse rapide, tout en renforçant la coordination de la logistique et des chaînes d'approvisionnement. De plus, le système facilite l'échange d'informations et les processus de formation pour le personnel travaillant dans des zones à risque.

Auparavant, l'établissement de connexions haut débit à faible latence nécessitait des équipements lourds et des projets complexes prenant des années. Avec Starlink, tous les dispositifs nécessaires tiennent dans une petite boîte pouvant être transportée dans un sac à dos. Exempt des limitations des infrastructures terrestres traditionnelles, ce système peut être déployé en quelques minutes sans assistance spécialisée.

Les représentants de l'Africa CDC ont remercié Starlink pour cette aide opportune et sa contribution à la lutte contre les urgences sanitaires sur le continent. Starlink est actuellement le système Internet par satellite le plus populaire au monde, servant plus de 12 millions d'abonnés dans 160 pays.

L'entreprise continue de se développer : le lancement de la nouvelle génération de satellites V3 via la fusée Starship est prévu pour 2026. Cette mise à niveau devrait multiplier les capacités de service. Auparavant, il avait été rapporté que Starlink avait fourni un Internet haut débit à 14 écoles dans des zones reculées de Bolivie.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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