Selon le directeur de Roscosmos, Dmitri Bakanov, les tâches modernes exigent une précision bien plus élevée de la part des satellites d'observation de la Terre que celle actuellement disponible. Selon lui, une précision d'un mètre n'est plus suffisante, en particulier dans le domaine de la navigation et de l'utilisation de systèmes sans pilote. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Bakanov a souligné que le développement des drones et des appareils sans pilote nécessite une transition vers une précision décimétrique. Selon l'expert, il s'agit d'une précision de l'ordre de la dizaine de centimètres, cruciale non seulement pour les opérations militaires mais aussi pour les besoins civils.

Roscosmos prévoit de fournir aux agences des données cartographiques d'une précision ultra-élevée d'ici 2032. Pour relever les défis futurs, un niveau de détail d'environ 20 cm est attendu, ce qui améliorera considérablement la qualité des géodonnées et des services de navigation.