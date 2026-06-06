HP et Ferrari dévoilent le PC portable AI Scuderia Ferrari en édition exclusive

HP, en collaboration avec Ferrari, a dévoilé un PC portable AI HP Limited Edition Scuderia Ferrari spécial, conçu dans le style des voitures de course. Le design de l'appareil est directement inspiré des solutions d'ingénierie et de l'esthétique de la Scuderia Ferrari. Le châssis arbore la couleur rouge vif traditionnelle de la marque, avec plus de 2 000 panneaux de verre à micro-nervures sur le dessous, rappelant le compartiment moteur des voitures de sport. Selon Ixbt.com rapporte .

Visuellement, le portable se distingue par une bande lumineuse au-dessus du pavé tactile, un clavier rétroéclairé en rouge et des éléments imitant les matériaux en fibre de carbone. À travers le panneau inférieur transparent, on peut voir les ventilateurs du système de refroidissement et les caloducs. HP a annoncé que seulement 4 999 unités de ce modèle seront produites et que chaque appareil aura son propre numéro de série individuel.

En termes de spécifications techniques, le portable est équipé d'un écran tactile OLED Tandem 3K de 14 pouces avec une fréquence de 120 Hz. L'appareil fonctionne sur la plateforme Copilot+ PC, alimentée par un processeur Intel Core Ultra X7, 64 Go de RAM et offrant une performance de 180 TOPS pour les tâches d'intelligence artificielle. Il dispose également d'un ensemble de ports modernes, dont HDMI 2.1, Thunderbolt et USB-C.

Le prix du portable exclusif est de 5 599 dollars. Les ventes commenceront le 12 juin exclusivement dans 9 pays via la boutique en ligne de HP. Les acheteurs recevront en plus une housse en cuir Poltrona Frau utilisée dans les intérieurs des voitures Ferrari et un ensemble de matériaux numériques spéciaux.