Un tribunal américain juge illégales les restrictions immigratoires de Trump

La bataille juridique entre l'administration de la Maison Blanche et le système judiciaire aux États-Unis est entrée dans une nouvelle phase inattendue. Un tribunal fédéral du Rhode Island a déclaré illégale une série de restrictions immigratoires sévères imposées par l'équipe de Donald Trump aux citoyens de 39 pays.

En raison de cette décision controversée, de nouveaux espoirs renaissent pour des milliers de migrants qui ont demandé l'asile aux États-Unis, cherchent à obtenir un permis de travail et ont déposé des demandes de résidence permanente (carte verte) et de citoyenneté, seulement pour voir leurs dossiers gelés.

« Bourbier de l'incertitude juridique » et la déclaration tranchante du juge

Le juge fédéral en chef John McConnell de Providence a vivement critiqué les interdictions controversées promues par l'administration Trump. Selon lui, ces restrictions ont placé des milliers de personnes innocentes dans des situations difficiles.

Retard injustifié : Selon le juge, ces citoyens étrangers ont franchi toutes les étapes légales établies par le Congrès américain et ont pleinement satisfait aux exigences des Services de citoyenneté et d'immigration (USCIS). Néanmoins, leurs demandes sont restées sans examen pendant des mois sans justification.

Dépassement de pouvoir : Le tribunal a conclu que l'USCIS avait abusé de son autorité et pris des décisions sans aucune base juridique. McConnell a noté que des attitudes négatives envers les migrants sous-tendent ces mesures et que la politique de l'État ne devrait pas reposer sur de tels sentiments.

Cette victoire historique est considérée comme un succès majeur pour la coalition d'organisations et de syndicats protégeant les droits des migrants, qui a porté plainte contre la politique de Trump en mars de cette année.

Chronologie des interdictions sous Trump : Qui a été touché par les restrictions ?

Après la réélection de Donald Trump à la Maison Blanche en 2025, il a durci le système migratoire au maximum conformément à ses promesses de campagne. La liste des interdictions mises en œuvre en deux étapes est présentée dans le tableau ci-dessous :

Date de mise en œuvre Statut de la restriction Pays concernés Juin 2025 Interdiction totale et restrictions partielles Afghanistan, Iran, Yémen, Libye, Somalie, Soudan, Haïti (interdiction totale) ; Venezuela, Cuba, Turkménistan (restriction partielle). 1er janvier 2026 Élargissement de la liste Burkina Faso, Mali, Niger, Syrie, Soudan du Sud (interdiction totale) ; Angola, Nigeria, Sénégal, Tanzanie (restriction partielle).

Analyse du contexte : Ces conflits politiques et juridiques internes outre-Atlantique sont également d'une grande importance pour des milliers de nos compatriotes et représentants des régions voisines qui souhaitent se rendre aux États-Unis ou y résider légalement. Les experts estiment que cette démarche audacieuse du tribunal du Rhode Island a porté le premier coup juridique sérieux à la politique migratoire sévère de Trump. Ce précédent pourrait ouvrir la voie à l'annulation d'autres documents restrictifs adoptés par la Maison Blanche à l'avenir. La lutte entre les tribunaux et l'administration présidentielle semble devoir durer longtemps.

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