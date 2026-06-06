Des rebondissements géopolitiques inattendus et sensationnels se poursuivent sur le marché européen des transferts et dans le monde du football. La direction du Real Madrid, qui visait depuis longtemps à recruter Rodri Hernandez, l'un des meilleurs milieux de terrain du monde et lauréat du Ballon d'Or 2024, a abandonné ce projet de manière inattendue.

Selon des informations d'initiés, Florentino Perez, propriétaire du 'Club Royal', a complètement changé d'avis concernant l'idée d'amener le milieu de terrain expérimenté et talentueux de Manchester City à Madrid.

Communication directe et suspension du transfert

Cette nouvelle révolutionnaire a été officiellement révélée par le journaliste sportif renommé et initié Matteo Moretto dans une interview exclusive accordée au prestigieux journal espagnol Marca . Selon lui, des contacts secrets ont été établis entre les deux clubs géants concernant cette affaire :

'Selon des informations fiables que j'ai reçues, une communication directe a eu lieu entre la direction du Real Madrid et celle de Manchester City. Actuellement, les responsables du club anglais savent très bien que la partie madrilène a abandonné l'intention d'acheter Rodri. Pour être honnête, Florentino Perez ne veut absolument pas du transfert de Rodri en ce moment, et toutes les négociations à ce sujet ont été arrêtées ; il n'y a aucune progression', déclare Moretto.

Contrat actuel et valeur marchande de Rodri

Le statut actuel et les statistiques de la star espagnole, considérée comme la pierre angulaire des schémas tactiques de Pep Guardiola dans le football anglais, sont les suivants :

Statut du joueur Durée du contrat Performance la saison dernière Valeur Transfermarkt Lauréat du Ballon d'Or 2024 Jusqu'à l'été 2027 33 matchs / 2 buts 50 millions d'euros

Bien que ces chiffres montrent que Rodri est toujours à un haut niveau, il est évident que la politique de transfert du géant madrilène a pris une autre direction.

Contexte : Les rumeurs concernant le transfert de Rodri au Real Madrid ont occupé l'agenda pendant longtemps. Beaucoup le voyaient comme la figure idéale pour contrôler le milieu de terrain madrilène après Toni Kroos. Cependant, la décision de Florentino Perez indique que le Real accorde une confiance totale aux jeunes stars comme Federico Valverde, Eduardo Camavinga et Aurelien Tchouameni. Le club a préféré maintenir son équilibre interne plutôt que de dépenser des sommes énormes pour Rodri. C'est une grande victoire pour Manchester City.

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