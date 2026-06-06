Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct

Le blogueur tech et initié Sahil Karoul a publié une vidéo exclusive qui a fait grand bruit en ligne. Elle présente de vraies maquettes des modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max dans quatre nouvelles couleurs. Les appareils sont présentés en noir foncé, bleu, blanc argenté classique et, surtout, en Dark Cherry. Selon Ixbt.com rapporte .

Selon les dernières fuites, la couleur Dark Cherry deviendra la tendance principale de l'automne 2026, remplaçant l'orange foncé actuel. La présentation de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max est traditionnellement prévue pour septembre 2026.

Les nouveaux smartphones disposeront d'un boîtier en alliage d'aluminium unibody, le module de caméra étant recouvert d'un verre protecteur Ceramic Shield. Les appareils devraient être légèrement plus épais : l'iPhone 18 Pro Max mesurera 13,77 mm avec la bosse de la caméra (contre 12,92 mm pour le modèle précédent). Cela indique un module photo plus massif et une optique améliorée.

Sur le plan technique, les smartphones devraient être équipés de la première puce A20 Pro basée sur le procédé technologique de 2 nanomètres de TSMC. Pour rappel, Sahil Karoul est connu pour avoir révélé avec précision les images du Samsung Galaxy S26 Ultra et des prototypes de l'iPhone Fold bien avant leurs annonces officielles.