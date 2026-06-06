Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct

·448·Technologie
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct

Le blogueur tech et initié Sahil Karoul a publié une vidéo exclusive qui a fait grand bruit en ligne. Elle présente de vraies maquettes des modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max dans quatre nouvelles couleurs. Les appareils sont présentés en noir foncé, bleu, blanc argenté classique et, surtout, en Dark Cherry. Selon Ixbt.com rapporte .

Selon les dernières fuites, la couleur Dark Cherry deviendra la tendance principale de l'automne 2026, remplaçant l'orange foncé actuel. La présentation de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max est traditionnellement prévue pour septembre 2026.

Les nouveaux smartphones disposeront d'un boîtier en alliage d'aluminium unibody, le module de caméra étant recouvert d'un verre protecteur Ceramic Shield. Les appareils devraient être légèrement plus épais : l'iPhone 18 Pro Max mesurera 13,77 mm avec la bosse de la caméra (contre 12,92 mm pour le modèle précédent). Cela indique un module photo plus massif et une optique améliorée.

Sur le plan technique, les smartphones devraient être équipés de la première puce A20 Pro basée sur le procédé technologique de 2 nanomètres de TSMC. Pour rappel, Sahil Karoul est connu pour avoir révélé avec précision les images du Samsung Galaxy S26 Ultra et des prototypes de l'iPhone Fold bien avant leurs annonces officielles.

AppleiPhone 18 ProSmartphoneTechnologieGadget
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Des essais de communication mobile par satellite débutent en RussieDes essais de communication mobile par satellite débutent en RussieAujourd'hui, 08:21Elon Musk : Des centres de données pourraient être lancés depuis la Lune sans fuséesElon Musk : Des centres de données pourraient être lancés depuis la Lune sans fuséesAujourd'hui, 07:57Batterie de 10 000 mAh et écran 185 Hz : le Snapdragon 8 Gen 6 testé pour la première foisBatterie de 10 000 mAh et écran 185 Hz : le Snapdragon 8 Gen 6 testé pour la première foisAujourd'hui, 07:26Samsung Galaxy S27 Pro : Appareil photo plus intéressant et écran plus compact que le modèle UltraSamsung Galaxy S27 Pro : Appareil photo plus intéressant et écran plus compact que le modèle UltraAujourd'hui, 07:23Bouclier satellitaire contre Ebola : Starlink aide l'AfriqueBouclier satellitaire contre Ebola : Starlink aide l'AfriqueAujourd'hui, 06:55
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin