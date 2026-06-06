Arne Slot rejette une offre de la Premier League anglaise

L'ancien entraîneur principal de Liverpool, Arne Slot, a renoncé à l'opportunité de retourner en Premier League anglaise. Selon les informations, le spécialiste a rejeté une offre du club de Fulham. Le club londonien cherche un candidat approprié pour remplacer Silva, parti au Benfica Lisbonne au Portugal. C'est ce que rapporte Goal.com site d'information.

Arne Slot a été licencié par Liverpool la semaine dernière. Bien qu'il ait mené l'équipe au titre, une dernière saison sans trophée et une cinquième place ont motivé la décision de la direction. Andoni Iraola a déjà pris sa place à Anfield.

Selon le journaliste néerlandais Marcel van der Kraan, Slot préfère actuellement entraîner une équipe nationale plutôt que de travailler au niveau des clubs. En particulier, Slot est considéré comme le principal candidat pour l'équipe des Pays-Bas si Ronald Koeman quitte son poste après la Coupe du monde.

Arne Slot a enregistré 66 victoires en 113 matchs lors de son mandat à Liverpool. Malgré des dépenses de plus de 450 millions de livres sterling lors du dernier mercato, les résultats attendus n'ont pas été atteints. Il est également rapporté que l'AC Milan s'intéresse à l'entraîneur.