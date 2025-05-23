date
category Иқтисодиёт

АҚШ банклари ягона стейблкоин яратишга тайёрланмоқда

АҚШ банклари ягона стейблкоин яратишга тайёрланмоқда
АҚШнинг етакчи банклари биргаликда ягона стейблкоин ишлаб чиқишни режалаштирмоқда, деб хабар берди Investing.com. Бу қарорга токенларга талаб ортиши ва ҳуқуқий меъёрларнинг шаклланаётгани асос бўлган.

Ҳозирча лойиҳа тафсилотлари очиқланмаган, аммо манбаларга кўра, лойиҳанинг тақдири асосан регуляторларнинг позициясига боғлиқ.

Шу ҳафта АҚШ Сенати стейблкоинларни тартибга солиш тўғрисидаги қонун лойиҳасини маъқуллади. Унга кўра, бундай токенлар тўлиқ АҚШ доллари ёки бошқа ликвид активлар билан таъминланган бўлиши шарт. Капитализацияси $50 млрд дан юқори бўлган эмитентлар учун йиллик аудит талаб этилади. Бу қонун ҳали тўлиқ қабул қилинмаган.

Лойиҳага банклардан ташқари The Clearing House тўлов сервиси ва Early Warning Services финтех-компанияси ҳам қўшилмоқда. Бу компания Zelle пирингов тўлов тизимининг ортида туради.

Айни пайтда, фақат АҚШ эмас, Гонконг ҳам фиат валюталарга боғланган стейблкоинларни тартибга солиш бўйича қонун қабул қилган.

АҚШ БанклариСтейблкоин ЛойиҳасиРегулятор ПозициясиМаъқулланган ҚонунФиат Валюталар
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми
Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Ёқди 0
Ёқмади 0
Мавзуга оид янгиликлар
Ўзбекистон
2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон
29 август учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон
11 август учун расмий валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон
18 август учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон
21 август учун валюта курслари эълон қилинди
Янгиликлар » Иқтисодиёт » АҚШ банклари ягона стейблкоин яратишга тайёрланмоқда

Кўп ўқилган Иқтисодиёт янгиликлари

2 сентябр куни амал қиладиган доллар курси 18-19 сўм
2 сентябр учун доллар курси тушиши кутилаяпти
Хитойнинг Guojian Zhanmao (Putian) Supply Chain компанияси
Хитой компанияси Ўзбекистонда 150 млн долларлик саноат парки қурмоқчи
Ўзбекистон Марказий Банки томонидан ўлчовли олтин
29-август олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
Ўзбекистонда мактаблар ва боғчалар раҳбарларига катта
Сентябрдан мактаб директорлари ойлиги катта миқдорда оширилади
Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь-июль ойлари давомида газ
Ўзбекистонда газ импорти экспортдан кўпаймоқда
26 август куни амал қиладиган курс бўйича доллар 51-52 сўм
26 август учун доллар курси пасайиши кутилмоқда
Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан эълон
Бу ҳафта доллар курси рекорд даражада пасайди
Ўзбекистон Марказий банки 2025 йил 26 август куни учун
26 август учун валюта курслари эълон қилинди