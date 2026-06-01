Түркияда автобус өртенді

·205·Әлем
Түркияда автобус өртенді

31 мамырда Түркияның Денизли провинциясында жолаушылар автобусы жол жиегіндегі қоршауға соғылып, өртенуі салдарынан 8 адам қаза тауып, 33 адам жарақат алды.

Мәліметтерге сәйкес, Измирден Антальяға бара жатқан автобуста 38 жолаушы мен 3 қызметкер болған. Қаза тапқандардың арасында 9 айлық сәби де бар. Зардап шеккендер ауруханаларға жатқызылды.

Қайғылы оқиғаға байланысты Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанға көңіл айту жеделхатын жолдап, қаза болғандардың отбасыларына қайғырып көңіл айтты және зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуін тіледі.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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