Си Цзиньпин жеті жылдық үзілістен кейін Солтүстік Кореяға мемлекеттік сапармен баратыны күтілуде
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ҚХР төрағасы Си Цзиньпин келесі аптада Солтүстік Кореяға мемлекеттік сапармен баратыны күтілуде. Сапар барысында ол ел басшысы Ким Чен Ынмен кездеседі.
Хабарланғандай, сапар 8–9 маусымға жоспарланған. Си Цзиньпин Солтүстік Кореяға Ким Чен Ынның шақыруымен барады.
Бұл Қытай басшысының 2019 жылдан бері Солтүстік Кореяға жасайтын алғашқы сапары болады. Сондай-ақ, бұл сапар оның 2026 жылғы алғашқы шетелдік сапары ретінде тіркелуде.
БАҚ мәліметтеріне сәйкес, Си Цзиньпин биыл Пекинде 17 әлемдік көшбасшыны қабылдады. Енді ол аймақтық саясатта маңызды рөл атқаратын Пхеньянға сапарға дайындалып жатыр.
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