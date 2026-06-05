Си Цзиньпин жеті жылдық үзілістен кейін Солтүстік Кореяға мемлекеттік сапармен баратыны күтілуде

·67·Әлем
Си Цзиньпин жеті жылдық үзілістен кейін Солтүстік Кореяға мемлекеттік сапармен баратыны күтілуде

ҚХР төрағасы Си Цзиньпин келесі аптада Солтүстік Кореяға мемлекеттік сапармен баратыны күтілуде. Сапар барысында ол ел басшысы Ким Чен Ынмен кездеседі.

Хабарланғандай, сапар 8–9 маусымға жоспарланған. Си Цзиньпин Солтүстік Кореяға Ким Чен Ынның шақыруымен барады.

Бұл Қытай басшысының 2019 жылдан бері Солтүстік Кореяға жасайтын алғашқы сапары болады. Сондай-ақ, бұл сапар оның 2026 жылғы алғашқы шетелдік сапары ретінде тіркелуде.

БАҚ мәліметтеріне сәйкес, Си Цзиньпин биыл Пекинде 17 әлемдік көшбасшыны қабылдады. Енді ол аймақтық саясатта маңызды рөл атқаратын Пхеньянға сапарға дайындалып жатыр.

Си ЦзиньпинКим Чен ЫнСолтүстік КореяҚытайПхеньян
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Австралияда 142 мың долларлық таракандар тәркілендіАвстралияда 142 мың долларлық таракандар тәркілендіКеше, 17:26
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Әлем жаңалықтар

Жердің айналуы қауіпті деңгейде баяулауда: ғалымдар ескерту жасады
Жердің айналуы қауіпті деңгейде баяулауда: ғалымдар ескерту жасады
Алтын өндіру бойынша көшбасшы елдердің рейтингі жарияланды
Алтын өндіру бойынша көшбасшы елдердің рейтингі жарияланды
12 жылдық күтуден кейін әйел бес егізді дүниеге әкелді
12 жылдық күтуден кейін әйел бес егізді дүниеге әкелді
Әлемді рекордтық ыстық жылдар күтіп тұр
Әлемді рекордтық ыстық жылдар күтіп тұр
Бұл аптада аспанда сирек кездесетін Көгілдір ай көрінеді
Бұл аптада аспанда сирек кездесетін Көгілдір ай көрінеді
40 jyl ünsiz qalğan "Lunohod" qayta signal jiberdi
40 jyl ünsiz qalğan "Lunohod" qayta signal jiberdi
Ең сұлу әйелдер тұратын елдердің рейтингі жарияланды
Ең сұлу әйелдер тұратын елдердің рейтингі жарияланды
Сауд Арабиясында Құрбан айттың күні белгілі болды
Сауд Арабиясында Құрбан айттың күні белгілі болды