Трамп федералдық мекемелердегі жоғары лауазымды қызметкерлер бойынша жаңа тәртіп енгізді

·86·Әлем
Трамп федералдық мекемелердегі жоғары лауазымды қызметкерлер бойынша жаңа тәртіп енгізді

АҚШ президенті Дональд Трамп федералдық мекемелердегі жоғары лауазымды қызметкерлердің қызметіне қатысты жаңа жарлыққа қол қойды. Reuters мәліметінше, құжат шамамен 8 мың жоғары жалақылы мемлекеттік қызметшіні жұмыстан босату процесін жеңілдетеді.

Жарлық негізінен үкімет саясатын қалыптастыру немесе оған ықпал ету өкілеттігі бар қызметкерлерге қатысты. Олардың кейбіреулері жылына 200 мың долларға дейін жалақы алады.

Кадрлық басқару басқармасының басшысы Скотт Купордың айтуынша, әкімшілік өз саяси бағытын жүзеге асыра алатын және заңды тапсырмаларды орындайтын кадрлармен жұмыс істегісі келеді.

Жаңа тәртіп федералдық кадрлық жүйені қайта қарау бойынша кеңірек реформалардың бір бөлігі ретінде бағалануда. Алғашқыда бұл өзгерістер 50 мыңға дейін қызметкерге әсер етуі мүмкін делінген, бірақ қазіргі уақытта жарлықтың қамту аясы шамамен 8 мың қызметкермен шектелуде.

Дональд ТрампАҚШReutersСкотт Купор
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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