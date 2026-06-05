АҚШ-та жасанды интеллект жасаған алғашқы вакцина сынақтан өтті

·68·Әлем
АҚШ-та жасанды интеллект жасаған алғашқы вакцина сынақтан өтті

АҚШ-та ғалымдар жасанды интеллект көмегімен әзірленген әлемдегі алғашқы вакцинаны клиникалық сынақтан өткізді. BBC мәліметіне сәйкес, мамандар вакцина дизайнын жасауда ЖИ технологияларын пайдаланған.

Зерттеушілер вирустардың түрлі варианттарына қарсы тиімді болуы мүмкін ақуыз құрылымдарын талдады. Осы негізде болашақта кеңірек қорғаныс бере алатын вакцина моделі әзірленді.

Жоба авторларының айтуынша, жасанды интеллект дәстүрлі зерттеулерге кететін уақытты бірнеше жылға қысқартуы мүмкін. Бұл пандемиялар мен тез таралатын жұқпалы ауруларға қарсы күресте зор маңызға ие.

Қазіргі уақытта вакцина адамдарда қауіпсіздік пен тиімділік бойынша сынақтан өткізілуде. Егер нәтижелер оң болса, бұл технология тұмау, COVID-19 және басқа ауруларға қарсы жаңа буын вакциналарын жасауда қолданылуы мүмкін.

АҚШBBCCOVID-19грипп
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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